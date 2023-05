Volley donne, la New Gica e vince con il Bagheria e ''vede'' la serie C

Volley donne, la New Gica e vince con il Bagheria e ''vede'' la serie C

La gara d’andata finisce 3-1. Adesso basterà vincere due set nel match di ritorno

BAGHERIA, 15 maggio – La New Gica Monreale vince in casa dell’Us Volley Bagheria la gara d'andata dela finale playoff e vede da vicino la serie C. 3-1 il punteggio in favore delle monrealesi, maturato al termine di una partita, come si dice, vietata ai deboli di cuore, che ha visto la compagine del presidente Carlo Giannetto prevalere in rimonta.

Grazie a questa vittoria, adesso, il traguardo della serie C sembra a portata di mano per le ragazze allenate da Armando Vicari che si giocheranno tutto domenica prossima, nel match di ritorno, nella palestra del Margherita di Navarra di Pioppo per assestare la zampata decisiva che tutti gli sportivi monrealesi aspettano.

La gara contro il Bagheria si è conclusa con punteggi parziali di 25—22, 19—25, 17—25, 16—25. Un assordante suono di tamburi e di trombe ha accompagnato tutta la gara, mentre l’esultanza del folto pubblico e l’incitamento hanno accompagnato alternativamente le atlete per tutta la gara.

In casa Gica, adesso, si guarda già a domenica prossima: “Temevamo questa partita per il valore del sestetto bagherese -afferma il presidente Carlo Giannetto – memori delle gare disputate durante il campionato dove sia all’andata, che al di ritorno, ci ha messo in difficoltà. Temevamo il fattore campo per il tifo locale. Emozionante il comportamento delle mie atlete che con questa vittoria sentono odore di vittoria finale. Questa che verrà sarà la settimana più delicata in vista della gara di ritorno.

Avere messo un piede dentro la promozione può essere disorientante mentalmente perché spesso porta alla deconcentrazione dovuta alla vittoria in questa prima gara ma non bisogna dimenticare che si deve giocare un’altra gara dal risultato incerto e che si deve conquistare a nostro favore. Adesso aspetto numerosi gli sportivi monrealesi presso la palestra di Pioppo alle ore 17. Un grazie da parte della dirigenza a tutti coloro che vorranno onorarci con la loro presenza”.