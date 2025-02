Volley: Coppa Palermo. La Primula Monreale batte la Red Madonie e vola in finale

3-0 il risultato della semifinale del Trofeo Renda. Adesso sarà sfida alla Kepha

MONREALE, 2 febbraio – La squadra maschile di Prima Divisione dell'ASD Primula di Monreale ha raggiunto un traguardo significativo, assicurandosi un posto nella finale del Trofeo "Valentino Renda" Coppa Palermo.

La semifinale, disputata nela palestra Antonio Veneziano davanti a un pubblico numeroso, ha visto la formazione guidata da coach Michele Di Cristina imporsi con un netto 3-0 contro l'Ariet Green Energy Red Madonie.

Questo successo riecheggia l'impresa della Prima Divisione femminile, allenata da Antonino Canfarotta, che nella scorsa stagione sportiva ha conquistato il primo posto nella Coppa Palermo. Anche questa volta, la determinazione e la compattezza del gruppo hanno fatto la differenza, consentendo ai ragazzi della Primula di chiudere un incontro combattuto in tre set senza concedere spazi agli avversari.

Coach Michele Di Cristina, al termine della gara, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Sono orgoglioso di questo giovane gruppo, compatto e coeso – ha detto – I ragazzi hanno dimostrato grande maturità e spirito di squadra, elementi fondamentali per arrivare fino in fondo in una competizione così importante. Ora ci aspetta la finale, e daremo il massimo per portare a casa il trofeo".

Anche la presidente Cristina Russo ha voluto commentare il momento speciale che sta vivendo la società: "Non mi aspettavo di poter vedere per il secondo anno consecutivo la nostra società in finale, ma questi ragazzi ci hanno creduto fino in fondo e hanno dimostrato quanto valgono. Sono orgogliosa della crescita esponenziale dell'intera ASD Primula, frutto di un grande lavoro di squadra e di un progetto solido che sta dando i suoi frutti".

Con questa vittoria, l'ASD Primula si prepara ad affrontare in finale il Kepha 2.0, che ha superato l’Hobby Volley con lo stesso risultato di 3-0 nell'altra semifinale.