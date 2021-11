Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro di misura contro il Renzo Lo Piccolo Terrasini

La partita finisce 1-0 con rete nella ripresa di Miceli

MONREALE, 13 novembre – Torna alla vittoria la Conca D’Oro Monreale dopo il passo falso di domenica scorsa in casa dell’Animosa Civitas Corlene e si conferma sempre di più nelle zone alte della classifica del campionato di Terza Categoria.

Non basta un’ottima prova del Renzo Lo Piccolo di Terrasini, che gioca sostanzialmente alla pari per tutta la partita, cercando di ripartire in contropiede, ma viene punito nel finale da Miceli. Alla fine è 1 a 0 per la Conca D’oro.

Mister Federico, ancora senza il bomber Manno, si affida al tridente d’attacco Bonanno, Miceli, Merletta. I primi minuti sono di studio. Dagli spalti le due squadre danno l’impressione di rispettarsi e di temersi. La Conca D’Oro cerca di creare qualcosa in avanti facendo attenzione alle eventuali ripartenze degli ospiti che dimostrano esperienza e fisicità. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0, con solo un paio di azioni pericolose.

Nella ripresa la musica non cambia fino alla mezz’ora, quando le squadre incominciano ad allungarsi e iniziano a subire un po’ di più le azioni di attacco avversarie.

Quando la partita sembra ormai destinata al pareggio, la Conca D’Oro Monreale trova il vantaggio: al 43’: Bonanno imbuca dalla sinistra per Miceli che fredda il portiere ospite con un preciso tocco sotto porta. Nel finale il Renzo Lo Piccolo si riversa in attacco alla ricerca disperata della rete del pareggio, senza riuscirci, tranne a tempo scaduto, quando l’arbitro annullato un gol a Cusimano, che tira in rete una punizione di seconda: al triplice fischio è 1 a 0 per la Conca D’Oro Monreale.

I COMMENTI

L’allenatore della Conca d’Oro, Lorenzo Federico: “Nel primo tempo ritmo bassissimo, poi nel secondo abbiamo fatto molto meglio, alla fine magari siamo stati un po’ fortunati anche con i cambi e abbiamo vinto una partita sporca. Abbiamo ottenuto il massimo risultato in una partita difficile e saranno tutte così. A livello fisico magari abbiamo pagato qualcosa, ma i subentrati hanno fatto bene, sono davvero contento per tutti. Siamo una rosa di oltre 20 giocatori e ognuno deve dare il proprio apporto. È una soddisfazione vedere dove siamo in classifica ma dobbiamo essere umili e avere i piedi per terra, perché sappiamo della difficoltà di questo girone e adesso ci aspetta un ciclo di partite terribili in cui dobbiamo farci trovare pronti”.

Appuntamento al Comunale Conca D’Oro domenica 21 novembre alle 14:30 per la gara contro il Vigor C.P.

Tabellino:

Conca D’Oro Monreale – Renzo Lo Piccolo Terrasini 1 – 0

MARCATORI: 43′ st A. Miceli (C)

CONCA D’ORO MONREALE (4-3-3): P. Bonanno, F. Gullo, G. Terruso (↓ 18′ st), F. Marceca (↓ 38′ st), A. Lupo, M. Di Gristina, F. Bonanno, P. Balsano (↓ 12′ st), A. Miceli, S. Merletta, S. Lucchese (↓ 44′ st)

A disposizione: V. Bonanno, A. Marchese (↑ 32′ st), R. Mandalà (↑ 18′ st), A. Guardì (↑ 44′ st), F. Castronovo (↑ 12′ st), R. Signorello (↑ 38′ st)

All: Federico Lorenzo

RENZO LO PICCOLO TERRASINI (4-4-2): L. Licciardello, L. Lo Piccolo, V. Pizzo (↓ 18′ st), L. Alaimo (↓ 28′ pt), A. Licciardello, NAMIO LUCA (↓ 31′ st), D. Cusimano, G. Lo Piccolo, G. Alaimo (↓ 43′ st), C. D’anna (↓ 10′ pt), G. Lipari

A disposizione: G. Purpura, F. Di Maggio, R. Zelanda, D. Polizzi (↑ 15′ pt), F. Cracchiolo, A. Biundo, G. Pizzo, S. Bozzo (↑ 43′ st)

AMMONITI: F. Gullo (C), A. Lupo (C), F. Bonanno (C), L. Lo Piccolo (R), D. Cusimano (R), G. Lo Piccolo (R), D. Polizzi (R)