Calcio: Terza Categoria. Contro il Montelepre la Conca d’Oro cerca i tre punti

Domani si gioca in casa alle ore 15. Nel weekend pure le partite del settore giovanile

MONREALE, 20 novembre – Dopo un pareggio, una sconfitta e due vittorie nelle ultime quattro gare ufficiali, i rossoblù della Conca D’Oro cercano un altro risultato positivo contro il Vigor CP di Montelepre. Appuntamento domani al Comunale Conca D’Oro.

Rispetto per l’avversario ma anche profonda fiducia nelle qualità e nella forza del proprio gruppo. “Abbiamo avuto un bell’inizio di stagione e vogliamo continuare così – sottolinea il mister Lorenzo Federico – per acquisire ancora più consapevolezza e sicurezza, anche se dobbiamo ancora crescere sotto il profilo della mentalità vincente; non dobbiamo mai accontentarci, dobbiamo sempre scendere in campo con l’obiettivo di fare i tre punti, attraverso il gioco ma senza mai rischiare o perdere gli equilibri di squadra”.

“Ho un paio di dubbi – dice il mister – e mi riservo di scioglierli all’ultimo minuto; sappiamo tutti quanto è importante avere tutti a disposizione ma l’organico che ho mi dà ampie garanzie”.Dopo l’allenamento di rifinitura di ieri pomeriggio, ha stilato la lista dei convocati per la gara di domani.

Frattanto, prosegue pure l’attività del settore giovanile. Questo il programma del weekend:

Giovanissimi Regionali U15: Conca D’Oro Monreale – Sporting Pallavicino – Oggi 20/11/2021 ore 15:30 Centro Sportivo Comunale Conca D’Oro, via A. Moro,92 Monreale (PA)

JUNIORES: Resuttana San Lorenzo – Conca D’Oro Monreale – Domani 20/11/2021 ore 15:00 Centro Sportivo Villa S.Alfonso, Viale Michelangelo, 1180 Palermo (PA)

Allievi Under 17: Conca D’Oro Monreale – Sporting Pallavicino – Domani 21/11/2021 ore 11:00 Centro Sportivo Comunale Conca D’Oro, via A. Moro,92 Monreale (PA).