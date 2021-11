Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro piega l’Academy Parma e vola in testa alla classifica

Per la squadra monrealse terza vittoria consecutiva e primato con 13 punti

PALERMO, 29 novembre – I ragazzi Mister Lorenzo Federico vincono fuori casa con il risultato di 3-2 al centro Sportivo “Sant’Alfonso” e viaggiano primo posto, seppur in coabitazione con l’Animosa Civitas Corleone, con una gara da recuperare.

Partita più difficile del previsto per la Conca D’Oro Monreale che al fotofinish riesce ad espugnare il campo dell’Academy Parma, complicata, a tratti, anche, dal forte e fastidioso vento. Dopo i primi minuti di studio e possesso palla a centrocampo, arriva IL doppio vantaggio della Conca d’Oro Monreale con il gol di Marchese su assist di Manno e Marceca con un gran tiro da fuori area sfruttando un calcio d’angolo ben congegnato da La Spisa. Nel secondo tempo i padroni di casa accorciano le distanze al 15’ con un gol di Calderone, poi i monrealesi, che potevano gestir meglio il vantaggio, si fanno raggiungere, al 32′ dalla la rete di Caravello, che, lasciato solo in area, fa 2-2.

Allora, la Conca d’Oro Monreale passa al 3-4-3 e continua a giocare a caccia del prezioso successo, nonostante l’ostruzionismo dei padroni di casa. Al 50′ il gol vittoria: La Spisa pulisce sulla trequarti una palla sporca ed appoggia a Modica che di sinistro fa un eurogol per il definitivo 2-3.

Ancora una domenica di soddisfazione per la Conca D’Oro Monreale che domenica prossima ritornerà a giocare al Comunale Conca D’Oro, dinanzi al pubblico monrealese. A proposito della cornice di pubblico, la Conca D’Oro non era da sola al Sant’Alfonso: con grande sorpresa, alcuni supporters hanno raggiunto il campo dell’Academy Parma per non far mancare il supporto ai ragazzi. Un chiaro segnale che si sta creando un sano entusiasmo per sostenere la Conca D’Oro. Il prossimo appuntamento è al comunale Conca D’Oro, in programma domenica prossima, 5 dicembre, alle 10 contro l’Academy Lampedusa.