Calcio: Terzo Categoria. Vittoria sull’Academy Lampedusa e primato per la Conca d’Oro

Finisce 5-4 con una rete di Manno allo scadere. Domenica importate sfida al Rosolino Lo Cicero contro il Delfini Sporting Arenella

MONREALE, 6 dicembre – Un gol realizzato negli ultimi minuti del tempo regolamentare e la Conca D’oro Monreale 1991 vince ancora, davanti al proprio pubblico. La squadra si è imposta per 5-4 sull’Academy Lampedusa al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Una vittoria fondamentale per continuare a sognare un campionato da protagonisti e che porta alla formazione monrealese il primato in classifica con due punti di vantaggio sull’Animosa Corleone fermato in casa dal Palermo Sport. (il Corleone deve ancora recuperare una partita).

IL MATCH. Gli impegni non proibitivi delle dirette avversarie, impongono alla Conca d’Oro di scendere in campo con l’unico obiettivo di conquistare i tre punti. Una pressione che la formazione rossoblù trasforma in energia positiva, partendo subito forte, tanto da riuscire a segnare due gol nei primi dieci minuti e chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per due a uno, grazie alle realizzazioni di Manno e Marceca. Nella ripresa però le condizioni meteo (ieri al Conca d’Oro soffiava un vento fortissimo) e la stanchezza cominciano a farsi sentire, consentono al Lampedusa prima di pareggiare e poi di portarsi in vantaggio, il terzo gol della Conca D’Oro, quello del momentaneo pareggio è messo a segno da Mandalà con un bel colpo di testa. Una girandola di gol che porta nuovamente gli ospiti in vantaggio di 4 reti a 3 proprio nei minuti finali del match.

Soli sette minuti, alla fine dei 90 minuti regolamentari che però si riveleranno decisivi per la Conca D’Oro. Con una spinta di orgoglio i ragazzi di mister Federico trovano prima il pareggio su calcio di rigore procurato da Manno e realizzato dall’ottimo La Spisa, e poi la festa con la rete della vittoria sempre con Manno, a pochi minuti dal triplice fischio, facendo esplodere di gioia gli spalti del Conca D’Oro.

Dopo questa sofferta, ma emozionante vittoria, tutte le attenzioni della Conca d’Oro saranno ora rivolte alla sfida di domenica prossima in casa del Delfini Sporting Arenella, penultimo match del girone d’andata. Una sfida importante per continuare a vivere questo campionato da protagonisti.

IL TABELLINO

Conca D’Oro Monreale – Academy Lampedusa 5 – 4

MARCATORI: 7′ pt S. Manno (C), 9′ pt F. Marceca (C), 11′ pt A. Davì (A), 9′ st D. Fragapane (A), 13′ st G. Maggiore (A), 16′ st R. Mandalà (C), 34′ st V. Faraglia (A), 38′ st C. La Spisa (C), 41′ st S. Manno (C)CONCA D’ORO MONREALE (4-3-3): P. Bonanno, R. Mandalà (↓ 35′ st), M. Di Gristina (↓ 44′ st), F. Marceca, A. Lupo, F. Gullo, S. Manno (↓ 42′ st), A. Miceli (↓ 12′ st), C. Bollino (↓ 15′ pt), C. La Spisa, F. Bonanno

A disposizione: V. Macaluso, G. Terruso (↑ 44′ st), S. Roncione (↑ 35′ st), G. Modica (↑ 42′ st), P. Balsano, S. Merletta (↑ 12′ st), S. Lucchese, A. Marchese (↑ 15′ pt), R. Signorello

All: Federico Lorenzo

ACADEMY LAMPEDUSA: F. Palmisano, D. Fragapane, G. Maggiore, G. Aiello, F. Martorana, S. Greco, A. Davì, D. Bellanova, V. Faraglia, C. Christian, F. Galasso

A disposizione: G. Stefanelli, G. Tuccio

AMMONITI: A. Lupo (C), S. Merletta (C), A. Marchese (C)