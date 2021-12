Calcio: Terza Categoria. Contro i Delfini arriva la seconda sconfitta per la Conca d’Oro

Al “Lo Cicero” finisce 3-2. I monrealesi sfiorano il clamoroso pareggio in extremis

PALERMO, 13 dicembre – Rocambolesca sconfitta per la Conca D’Oro che cade al “Rosolino Lo Cicero”, conoscendo la seconda sconfitta stagionale dopo essere riuscita a passare in vantaggio nei primi minuti di gioco.

Poi però i monrealesi hanno subìto la rimonta della formazione di casa, andando sotto e sfiorando in pieno recupero anche la possibilità del pareggio. 3-2 il risultato finale in favore del Delfini Sporting Arenella. La Conca d’Oro approccia bene la gara e prova immediatamente a sbloccare il risultato subito con una incursione in area al termine di uno scambio tra Bonanno e La Spisa. Al 21’ arriva il gol: galoppata sulla destra di Mandalà che salta due avversari in velocità e mette un cross perfetto per Bonanno che aggancia in area e dopo un dribbling segna con un gran tiro alla sinistra del portiere.

Gara che sembrerebbe in discesa per la formazione rossoblù che invece non riesce a chiudere i conti. I ragazzi della Conca D’Oro ci provano con Manno a mettere al sicuro il risultato, ma come avviene spesso nel calcio dal possibile raddoppio si passa al pareggio. Grazie ad un’indecisione a centrocampo, al 27’ in tre passaggi i Delfini arrivano il pareggio. Passano dieci minuti e i padroni di casa falliscono la possibilità di portasi in vantaggio: Bonanno nega il gol ai Delfini parando il rigore calciato da Caccamisi . Nei 5′ finali, grandi occasioni da una parte e dall’altra, ma risultato non cambia e si va al riposo sul punteggio di 1-1.

La ripresa parte subito con la Conca d’Oro Monreale in avanti che potrebbe ritrovare il vantaggio al 1’ con un tiro di Manno che va fuori di poco.

Mancata l’occasione del nuovo vantaggio la Conca d’Oro subisce la reazione del Delfini che prova ad alzare il baricentro e aumenta il ritmo della gara trovando il vantaggio al 3’ con Fazzone, che concretizza una bella azione corale dei padroni di casa e realizzando la rete del 2-1.

Subito il gol, la squadra di mister Federico reagisce immediatamente e al 6’ La Spisa trova il momentaneo pareggio con un gran tiro ad incrociare. Il pareggio dura solamente 6’ e il Delfini passa nuovamente in vantaggio con un’azione viziata da un fuorigioco che è sembrato netto, ma che purtroppo l’arbitro non ha ravvisato. In pieno recupero è ancora l’attaccante monrealese La Spisa a sfiorare la clamorosa rimonta con una punizione dal limite deviata in calcio d’angolo dal portiere avversario.

Per la Conca D’Oro è la seconda sconfitta della stagione dopo quattro successi consecutivi. Sabato prossimo, 18 dicembre, ore 15, appuntamento al Conca d’Oro per la nona giornata di campionato.

Tabellino

Delfini Sporting Arenella – Conca D’Oro Monreale 3 – 2

MARCATORI: 22′ pt F. Bonanno (C), 27′ pt V. Caccamisi (D), 3′ st M. Fazzone (D), 6′ st C. La Spisa (C), 12′ st V. Caccamisi (D)DELFINI SPORTING ARENELLA (3-4-3): C. Basile, D. Tarantino, G. Giorlando, M. Tusa, S. Sanfilippo (↓), M. Fazzone (↓), N. Aiello, G. Patti, V. Caccamisi (↓), V. Macaluso (↓), A. Buccheri (↓)

A disposizione: D. Di Marzio (↑), M. Marino, E. Di Trapani (↑), E. Virga (↑)