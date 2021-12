Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro si riscatta e torna alla vittoria

I monrealesi piegano lo Sport Palermo per 1-0

MONREALE, 20 dicembre –Riscatto immediato per la Conca D’Oro di mister Lorenzo Federico, che dopo l’onorevole sconfitta con il Delfini ritrova subito i tre punti piegando per 1-0 un coriaceo Sport Palermo.

Vittoria di misura, ma partita stradominata. Difesa inedita. Esordio positivo di Salvo Mammina, classe 1981, un veterano della categoria che conferisce esperienza al reparto difensivo sostituito al minuto 27 del secondo tempo, perché fermato dai crampi.

Nel primo tempo inizio in sordina, ma dal quarto d’ora i monrealesi prendono in mano la partita e fioccano le occasioni. Al minuto 16 Bonanno per Manno che calcia in porta, subito in sequenza Miceli sul fondo e Manno esterno rete. Minuto 23 occasione Sport Palermo su calcio d’angolo Bonanno in presa Sicura.

Poi solo Conca D’Oro: al 29’ sempre Bonanno dalla destra per La Spisa che incrocia sulla destra del portiere ma riesce a deviare in angolo, al minuto 26 Miceli dal limite area calcia alto.

Secondo tempo: subito minaccia dello Sport Palermo ma Bonanno si supera e salva la propria porta. Al 4’ ancora Miceli ma calcia a lato. Al 17’ azione personale di Bollino che dribbla il portiere ma calcia fuori. Il gol arriva 10 minuti dopo: lungo rilancio da punizione calciata da Bonanno, la palla arriva in area, Marchese spizza per Bollino e insacca il pallone dell’1-0. Al minuto 40 Bonanno sfiora il raddoppio ma la palla finisce a lato poi prima della fine La Spisa per Marchese che scivola in area. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale e premia, così, il carattere e la determinazione di una Conca d’Oro mai doma.