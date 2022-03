Calcio: Terza Categoria. Per la Conca d’Oro a Lampedusa arriva la quarta sconfitta del girone di ritorno

Prosegue il momento no dei monrealesi. La corsa playoff diventa più difficile, ma tutto ancora è in gioco

LAMPEDUSA, 29 marzo – Trasferta amara, quella di domenica scorsa, per la Conca D’Oro che al ‘Ex Salina’ di Lampedusa lascia i tre punti alla locale formazione dell’Academy. Continua, pertanto, il periodo-no della squadra monrealese, che nella 16^ giornata di campionato, cade anche nell’isola delle Pelagie e subisce così la sua quarta sconfitta nel girone di ritorno.

Il Renzo Lo Piccolo, Palermo Sport, ora distano 4 lunghezze, mentre la squadra, comunque in piena zona play-off, conserva sempre la quarta piazza.

Andiamo alla partita: all’intervallo il parziale è 2-0 per L’Academy Lampedusa: sì, meritava di essere in vantaggio, però probabilmente due gol di scarto sono una punizione pesante per la Conca D’oro, che, nonostante non abbia risolto i problemi di questo periodo, ha fatto un pizzico meglio rispetto alla trasferta di Montelepre. Per tutti i 45’ la difesa è andata sistematicamente in affanno sugli inserimenti degli attaccanti e soprattutto dell’indemoniato Paterna (2006), per non parlare delle giocate di Galasso, che ha sempre dato la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso. La Conca D’Oro diverse volte aveva impostato bene l’azione, arrivando anche in zona pericolosa come quando Marchese si è trovato una buona palla dentro l’area sul settore di destra, ma è sempre mancato il guizzo concreto dai 25 metri.

Pronti, via e subito due occasioni per i locali: Galasso di testa sugli sviluppi di corner non inquadra lo specchio (2′); Martorana con un tiro insidioso costringe Bonanno a un doppio intervento. Al 10’ arriva il vantaggio locale: Fragapane scappa sulla fascia ed è bravo a mettere al centro per l’accorrente Paterna che, di prima intenzione deposita in fondo al sacco. 12’ dopo arriva il raddoppio di un cinico Lampedusa, che però si presenta davanti alla porta con troppa facilità: è bastato un tocco a metà campo di Greco in anticipo su un passaggio orizzontale di La Spisa a centrocampo per mandare Galasso praticamente in porta con una prateria davanti, per il tap-in che può essere fallito.

La reazione della Conca D’Oro è un debole sinistro di Manno, Al 40’ La Spisa manda alta una punizione dai 18 metri.

Per essere più chiari: non è una buona Conca D’Oro, sempre troppo fragile ad ogni attacco avversario, e poco presente nell’area avversaria. Al rientro Federico leva subito Mandalà per Rincione, tornando al 4-2-3-1. Passano 17’ e Miceli sul filo del fuorigioco realizza il 2-1 che può riaprire l’incontro. Al 32’, però, arriva l’episodio che taglia definitivamente le gambe a Lupo e compagni: il numero 19 Fragapane si procura un rigore “dubbio” e realizza il 3-1.

Per farla breve, la partita vera finisce sostanzialmente qui. Dopo c’è tempo per l’espulsione di Marceca per somma di ammonizioni. Le sostituzioni non portano un cambio di marcia netto.

Con questa sconfitta la squadra perde ulteriormente terreno dalle prime posizioni ed occupa, come detto, la quarta piazza a quota 24 punti.

Tabellino Academy Lampedusa – Conca D’Oro Monreale 3 – 1

MARCATORI: 10′ pt A. Paterna (A), 22′ pt F. Galasso (A), 17′ st A. Miceli (C), 32′ st D. Fragapane (A)ACADEMY LAMPEDUSA (4-4-2): F. Palmisano, D. Fragapane (↓ 37′ st), G. Stefanelli (↓ 31′ pt), G. Tuccio, G. Aiello, L. Martorana, S. Mannino, S. Greco, F. Galasso, F. Martorana (↓ 48′ st), A. Paterna

A disposizione: F. Natoli, A. Aiello (↑ 37′ st), F. Guiu (↑ 48′ st), A. Davì (↑ 31′ pt), F. Salemi, J. Orlate Villamizar

CONCA D’ORO MONREALE (4-3-3): P. Bonanno, R. Mandalà (↓ 6′ st), F. Gullo (↓ 21′ st), F. Marceca, G. Arena, A. Lupo, A. Miceli (↓ 38′ st), S. Lucchese (↓ 10′ st), A. Marchese, C. La Spisa, S. Manno (↓ 36′ st)

A disposizione: V. Bonanno, G. Terruso (↑ 21′ st), A. Guardì, A. Rincione (↑ 6′ st), F. Governale (↑ 38′ st), S. Merletta (↑ 36′ st), P. Balsano (↑ 10′ st)

All: Federico Lorenzo

AMMONITI: F. Galasso (A), P. Bonanno (C), F. Marceca (C), G. Arena (C), A. Miceli (C), P. Balsano (C)

ESPULSI: F. Marceca (C)