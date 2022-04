Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro piega i Delfini e centra i playoff

Convincente vittoria in rimonta e con un uomo in meno per gli uomini di mister Federico

MONREALE, 4 aprile – Prestazione di carattere, di squadra e di cuore PER LA Conca d’Oro Monreale che supera per 5-3 lo Sporting Delfini Arenella nella partita valevole per la 17ª giornata del campionato di Terza Categoria, girone C.

Otto gol in una bellissima partita. La Conca D’Oro vince una gara difficile e si conquista con un turno d’anticipo l’accesso ai playoff. Eppure l’inizio non era stato dei migliori per la Conca D’oro che al 10’ era già sotto per 1-0 grazie al gol di Di Trapani. Il gol del pareggio, però, era immediato e portava la firma di Simone Manno. Al 15’ erano ancora gli ospiti a tornare in vantaggio quando Grippo indirizzava l’incontro dalla parte dello Sporting.

La Conca d’Oro riusciva quindi a impattare con Cristian La Spisa autore di una punizione magistrale al 22’. Nel finale del primo tempo i Delfini passavano nuovamente in vantaggio con un contropiede perfetto sul filo del fuorigioco, al terine del quale Caccamisi batteva il portiere Bonanno, chiudendo sul 3 a 2 Delfini la prima frazione di giuoco.

Nella ripresa la Conca D’oro attaccava da subito a testa bassa: al 2’Castronovo meritava maggiore fortuna, ma il suo tiro a botta sicura si stampava sulla traversa.

Da questo momento era un assedio alla porta dei Delfini: doppia occasione per Manno e Marchese che il portiere ospite sventava sulla linea di porta. Al 22’ lo stesso Manno firmava il meritato pareggio finalizzando una corale azione di squadra.

Pochi minuti dopo il “rosso” a Musicò per un contatto giudicato pericoloso poteva tagliare le gambe ai ragazzi di mister Federico, ma pur con un uomo in meno la squadra si compattava e trovava l’occasione per passare in vantaggio al 34’ con un calcio rigore battuto da La Spisa e decretato per fallo sul sempre presente Manno.

Finale di sofferenza per la Conca d’Oro, ma su contropiede era Simone Lucchese a fissare il risultato finale sul 5-3 nei minuti di recupero. Nel finale c’era ancora il tempo per il “rosso” a Caccamisi (Delfini) per proteste.

Dopo il match, soddisfatto mister Federico: “Avevamo tanta voglia di vincere e ci siamo riusciti meritatamente. I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo aver subito il 3-2 immeritatamente. La squadra è stata brava nella ripresa a ribaltare una partita non semplice contro un avversario che viaggiava a un ritmo importante e con un uomo in meno. Merito a quelli che hanno fatto una grande gara, sia i titolari che quelli che sono entrati a partita in corso. Ora diamo continuità a questo risultato preparandoci al meglio per i playoff”.

Tabellino Conca D’Oro Monreale – Delfini Sporting Arenella 5 – 3

MARCATORI: 9′ pt E. Di Trapani (D), 12′ pt S. Manno (C), 15′ pt A. Grippo (D), 24′ pt C. La Spisa (C), 34′ pt V. Caccamisi (D), 22′ st S. Manno (C), 35′ st C. La Spisa (C), 48′ st S. Lucchese (C)

CONCA D’ORO MONREALE (4-3-3): P. Bonanno, F. Gullo, M. Di Gristina, A. Lupo, G. Arena (↓ 12′ st), A. Musicò, S. Manno (↓ 36′ st), F. Castronovo (↓ 33′ st), A. Marchese, C. La Spisa, S. Merletta (↓ 25′ st)

A disposizione: V. Bonanno, G. Terruso (↑ 25′ st), S. Lucchese (↑ 33′ st), A. Guardì, F. Governale, R. Mandalà (↑ 36′ st), F. Bonanno (↑ 12′ st)

All: Federico Lorenzo

DELFINI SPORTING ARENELLA (4-4-2): C. Basile, G. Giorlando, S. Sanfilippo (↓ 32′ st), M. Tusa, D. Tarantino (↓ 27′ st), G. Patti (↓ 40′ st), E. Di Trapani, N. Aiello (↓ 16′ st), A. Grippo, S. Trapani, V. Caccamisi

A disposizione: D. Di Marzio (↑ 32′ st), E. Virga, M. Marino (↑ 27′ st), M. Gentile (↑ 40′ st), V. Macaluso (↑ 16′ st)

All: Saro Follari

AMMONITI: P. Bonanno (C), F. Gullo (C), A. Marchese (C), C. La Spisa (C), G. Giorlando (D), D. Tarantino (D)

ESPULSI: A. Musicò (C), V. Caccamisi (D)