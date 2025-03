Calcio: Terza Categoria. Di nuovo in campo il Real Pioppo: prossimo avversario lo Sporting Borgetto

Con la sfida contro la squadra di Partinico inizia un terzetto di gare interne dove si decide la stagione

MONREALE, 22 marzo - Il Real Pioppo torna in campo dopo la domenica di riposo forzato dopo il rinvio della sfida contro il Città di Balestrate. Gialloverdi che saranno chiamati a tornare alla vittoria nella prossima sfida di campionato, al Conca d'Oro di Monreale, contro lo Sporting Borgetto.

Separate da una sola lunghezza in classifica, quella di domenica è per entrambe le squadre un'ultima spiaggia per raggiungere una zona playoff che è ormai una oasi nel deserto. Per i gialloverdi, con questa gara, inizia una serie di partite interne che terminerà tra due weekend. Dopo la gara contro lo Sporting, infatti, i pioppesi saranno impegnati nelle restanti due gare del Girone B del Trofeo delle Province: l'obiettivo è fare più punti possibili contro Sant'Ernesto (30 marzo) e di nuovo Sporting Borgetto (6 aprile) per qualificarsi alle semifinali della coppa parallela al campionato.

Intanto, però, per mister Garda c'è da pensare alla prossima gara contro i borgettani. Calcio di inizio fissato alle ore 15:30 di domani 23 marzo: a dirigere la gara, visibile come sempre sul canale YouTube della società pioppese, sarà il signor Federico Corrado.