Calcio: Trofeo delle Province. C'è speranza per il Real Pioppo: al Conca d'Oro finisce 1-1 contro il Sant'Ernesto

Prima il rigore di Di Girolamo, poi quello di Kumbi: ai pioppesi serve vincere con due reti di scarto contro lo Sporting Borgetto per passare il turno

MONREALE, 30 marzo - L'ideale era vincere, cruciale era non perdere: il Real Pioppo si accontenta di una via di mezzo in un pomeriggio tesissimo al campo Conca d'Oro, riuscendo a strappare il pareggio nel finale al Sant'Ernesto.

Una gara in cui le due squadre hanno giocato in maniera spregiudicata, con l'obiettivo di portare a casa la vittoria per conquistare la fase finale di coppa.

Tutti si aspettavano una gara morticcia e con poche reali occasioni da gol: in realtà, soprattutto il primo tempo, ha visto le due formazioni spingersi spesso in avanti per regalare una gioia ai propri tifosi. Nonostante ciò, il match si è sbloccato solamente nel recupero della prima frazione: quando le due squadre sembravano già accontentarsi di andare in pausa sullo 0-0, un filtrante verso Di Caccamo viene calcolato male dalla difesa pioppese, costringendo Francesco Parlato a commettere fallo. Dubbia la posizione dell'intervento: per il signor Traina è dentro l'area, e quindi rigore. Dal dischetto, al 4' di recupero, sarà Di Girolamo a stappare la partita.

Il Real non demorde: sa comunque che la partita è lunga e le qualità per rimontare ci sono. Il Sant'Ernesto, però, incanala la gara negli stessi binari sui quali si sono svolte le due partite di campionato: i palermitani, bestia nera dei pioppesi, dopo il vantaggio, sono sempre riusciti a bloccare il ritmo partita, freddando la qualità dei giocatori gialloverdi, evitando che potessero prendere campo.