Monreale, tamponamento a catena davanti al Cres: un ferito

MONREALE, Un incidente multiplo, con tamponamento a catena, si è verificato oggi pomeriggio in via Regione Siciliana, la strada che porta a San Martino delle Scale, nei pressi dell’edificio del Cres.

A scontrarsi sono state una Golf Plus, una Ford Ka ed una Fiat Panda. Un ragazzo, che era al volante di quest’ultima vettura è rimasto lievemente ferito e per questo è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione le tre macchine che percorrevano la strada tutte in direzione Monreale, quindi in discesa, sarebbero entrate in collisione dopo che la Golf, la prima macchina, si sarebbe fermata, accostando sulla destra la sua marcia. Alle sue spalle si trovava la Ford Ka ed ancora dopo la Fiat Panda, che, non accorgendosi del fatto che le due macchine davanti erano ferme avrebbe impattato da dietro, danneggiando entrambe.