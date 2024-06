Cade con la moto lungo la panoramica della Rocca, ferito un giovane

È stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia

MONREALE, 13 giugno – Un incidente stradale, sulla cui gravità c’è ancora riserbo, si è verificato oggi pomeriggio lungo la salita che dalla Rocca porta a Monreale, all’altezza della fontana del Drago. Vittima un giovane che era in sella ad una moto.

Sul posto sono intervenuti, poiché territorio di Palermo, gli agenti della Polizia di Stato, quelli della Polizia Municipale di Palermo ed anche quelli di Monreale per regolare la viabilità, dal momento che l’incidente ha provocato delle forti ripercussioni sul traffico.

Non si conoscono al momento le modalità con cui sarebbe avvenuto l’incidente, né le condizioni del ragazzo, che purtroppo, però a prima vista non sembravano lievi. Il giovane è stato traportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia.