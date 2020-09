Scontro auto-scooter sulla panoramica per Monreale, lievi le conseguenze

L’impatto nei pressi della Fontana del Pescatore

MONREALE, 2 settembre – C’è probabilmente il mancato rispetto della precedenza alla base dell’incidente stradale che si è verificato stamattina, intorno a mezzogiorno, all’inizio della panoramica Palermo-Monreale, all’altezza della bretella per via Cannolicchio, un po’ più a valle della Fontana del Pescatore.

Protagonisti una Ford Station Wagon grigia, guidata da un uomo ed uno scooter, alla guida conduzione c’era un ragazzo. Di entrambi non si conoscono le generalità. Secondo una prima, empirica, ricostruzione, la Station Wagon avrebbe svoltato in direzione della bretella, proprio nel momento in cui sopraggiungeva o scooter in direzione opposta. Da qui l’impatto. Difficile, però, stabilire se il cambio di direzione sia avvenuto prima o dopo l’arrivo dello scooter e se il motociclista stesse viaggiando a velocità sostenuta. Lievi, fortunatamente, le conseguenze per entrambi. Fortemente danneggiati, invece, i due mezzi.