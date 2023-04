Circonvallazione, scontro auto-scooter: un ferito

L'impatto stamattina all'altezza del ristorante La Fattoria

MONREALE, 20 aprile – Sono ancora da verificare le cause che hanno provocato l'incidente stradale avvenuto stamattina sulla circonvallazione, all'altezza del ristorante La Fattoria fra una vettura ed uno scooter.

Nell'impatto il motoveicolo ha avuto la peggio e il conducente è caduto sull'asfalto, riportando qualche ferita, che al momento sembra lieve. L'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo, dove è stato dichiarato in codice giallo. Non è da escludere che alla base dell'impatto ci possa essere stato un mancato rispetto della precedenza o un tentativo forzato da parte della vettura, una Chevrolet, che viaggiava in direzione Palermo, di svoltare sulla propria sinistra per immettersi nella rampa che porta a piazzale Florio.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale per i rilievi di rito ed i carabinieri che inizialmente hanno regolato il traffico veicolare, che inevitabilmente ha subito qualche rallentamento.