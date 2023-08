Grave incidente stradale sulla circonvallazione, tre feriti

Sul posto carabinieri e Polizia Municipale

MONREALE, 12 agosto – Un grave incidente stradale, sulle cui cause sono in corso di svolgimento delle indagini, si è verificato oggi, poco prima delle 13,45 sulla circonvallazione di Monreale, nei pressi del bivio Santa Caterina.

Due auto, un Fiat Doblò di colore azzurro e una Grande Punto bianca, hanno impattato violentemente. Lo scontro ha provocato tre feriti, che sono stati trasportati celermente al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, la Grande Punto procedeva in discesa, in direzione Palermo, mentre il Doblò camminava in senso opposto.

Alla guida della Punto c’era un ragazzo, mentre l’altro veicolo era occupato da due passeggeri, padre e figlio. Di tutti e tre, al momento, non si conoscono le generalità. Si sa, invece, che ad avere avuto la peggio sarebbe stato il padre, occupante il Doblò, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Di entità più lieve, fortunatamente, almeno a prima vista, le ferite delle altre due persone coinvolte nel sinistro.

Sul tratto in questione il traffico è stato deviato, grazie alla presenza della Polizia Municipale e dei carabinieri di Monreale, che adesso indagano sulla vicenda.

Le auto, sia quelle provenienti da Pioppo, che quelle provenienti da Palermo, sono state costrette ad effettuare percorsi alternativi, per consentire agli operatori di potere ultimare le procedure dei rilievi e dello sgombero della sede stradale.