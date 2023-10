Calcio: Terza Categoria. Finalmente ci siamo: domenica 29 parte il campionato per il Real Pioppo

I gialloverdi sono stati inseriti nel Girone C assieme ai cugini del Conca d'Oro. Debutto domenica a Montelepre

PALERMO, 22 ottobre - Dopo un primo dietrofront da parte della LND Palermo, finalmente il campionato di Terza Categoria può iniziare. Per il Real Pioppo, quindi, è l'inizio non solo di una stagione sportiva, ma di una vita sportiva nuova di zecca a tinte gialloverdi.



I pioppesi, così come i cugini del Conca d'Oro, erano stati inizialmente inseriti nel Girone B. Dopo qualche problema di carattere logistico dovuto alla sistemazione delle squadre all'interno dei gironi prestabiliti, l'uscita dei calendari (prevista per giorno 17 ottobre) è stata rimandata.

La decisione finale della LND, quindi, è stata quella di suddividere le 24 squadre partecipanti non in due gironi, come fatto nelle ultime annate, ma in tre giorni da 8 squadre ciascuna. Il Real Pioppo e la Conca d'Oro, quindi, si giocheranno le loro carte per la promozione contro Montelepre, Sferracavallo, Balestrate-Trappeto, Isola delle Femmine, Sporting Borgetto e Terrasini nel complesso e appetibile Girone C.

Sistemata la questione gironi, nel pomeriggio di ieri sabato 21 ottobre sono stati pubblicati i calendari: il Real Pioppo partirà in trasferta, contro il Montelepre, società già affrontata in questo pre-campionato.

Il derby d'andata con il Conca d'Oro è previsto per il 3 dicembre, mentre quello di ritorno dovrebbe tenersi il 16 marzo: sfida che, essendo la penultima giornata della regular season, potrebbe regalare qualche verdetto.

Intanto, i ragazzi del Real Pioppo continuano a meravigliare: nella sera di venerdì 20 ottobre hanno battuto con un netto 7-0 il Balestrate-Trappeto, squadra che è inserita nello stesso girone dei gialloverdi. A segno Magnolia (due volte), Canale, Cavallaro, Marceca, Christian Renda e il giovane Mario Renda. Grandissima prova di forza dei ragazzi di mister Garda, più carichi che mai in vista dell'esordio ufficiale in campionato di domenica prossima.