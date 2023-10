Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo stecca all’esordio ufficiale: il Montelepre si porta a casa i tre punti

Spinti da una cornice di pubblico straordinaria, i gialloverdi si sono arresi solo all’88’ dopo il gol di Ferrante

MONTELEPRE, 30 ottobre – Come se fossimo tornati indietro nel tempo, Pioppo ha di nuovo la sua squadra di calcio a 11. Il cuore del territorio pioppese è stato ufficialmente riportato nei campi di tutta la provincia, quando l’arbitro ieri pomeriggio ha sancito l’inizio di Montelepre – Real Pioppo.



I ragazzi di mister Garda hanno dovuto affrontare nel pomeriggio di ieri una squadra fortemente attrezzata come la formazione monteleprese, abile nello sfruttare le sovrapposizioni dei suoi esterni e i calci piazzati. È proprio su questo fondamentale che va spesso vicino al gol nel primo tempo, soprattutto in due occasioni nel corso del 23’ minuto: il numero 9 della squadra di casa, Terranova, ha impegnato seriamente il portiere gialloverde Bonanno, che ha salvato il risultato con un grande parata. Qualche secondo dopo, sempre il numero 9 colpisce di testa, ma la gioia del gol rimane strozzata in gola ai tifosi di casa per colpa del palo sinistro della porta avversaria.

Di occasioni vere e proprie ce ne sono poche, soprattutto nel secondo tempo. Le squadre sembrerebbero, nel caldo pomeriggio monteleprese, accontentarsi del pareggio, ma all’88’ è il terzino destro dei padroni di casa Cucchiaro a involarsi in una corsa solitaria sulla sua fascia di competenza, scaricando il destro verso la porta di Bonanno. Il numero 16 risponde, ma sul tap-in si avventa più veloce di tutti Ferrante, che trova il gol dell’1-0 finale.

È una beffa per il real Pioppo, che debutta in Terza Categoria con una sconfitta.

Ci sarà da lavorare per mister Garda, ma l’atteggiamento dei ragazzi e il cuore dei tifosi e del corpo dirigenziale devono essere i punti dai quali ripartire, in un campionato che continuerà a riservare sorprese e colpi di scena. La prossima gara è fissata per il 5 novembre, alle ore 14:30, contro lo Sferracavallo: l’occasione per mettersi questa prima uscita alle spalle e cominciare a costruire, mattoncino dopo mattoncino, le fondamenta per affrontare il corso del torneo.