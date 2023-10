Calcio: Terza Categoria. Buona la prima per la Conca d'Oro: Sporting Borgetto al tappeto

Decide la magia di Merletta, che con una grande punizione al 95' regala i tre punti ai monrealesi all’esordio stagionale

PARTINICO, 31 ottobre - Esordio convincente della Conca d'Oro Monreale nel girone C del campionato di Terza Categoria.



Una vittoria di misura e una prestazione di spessore da parte dei rossoblù che hanno iniziato con il piglio giusto la stagione 2023/2024, regalando i tre punti alla nuova dirigenza, dopo il grande lavoro svolto durante il precampionato. Impegnati in trasferta sul campo dello Sporting Borgetto, i monrealesi hanno sempre avuto il pallino del gioco in loro possesso, senza permettere agli avversari di impensierirli davvero seriamente. Il risultato, però, si sblocca solo al termine della gara, grazie alla rete dell'1-0 finale siglata da Merletta su punizione, al minuto numero 95, decisivo per ottenere una vittoria in trasferta alla prima giornata che lascia sensazioni molto positive per la stagione che è appena iniziata.

Domenica prossima alle ore 15:30 è previsto l’esordio casalingo per i ragazzi monrealesi, che si troveranno opposti al Città di Montelepre, avversaria anch’essa vittoriosa di misura alla prima di campionato contro il Real Pioppo.