Calcio: Terza Categoria. Poco da fare per il Real Pioppo: lo Sferracavallo travolge i gialloverdi

Gli ospiti ne segnano addirittura sei: prestazione incolore per i ragazzi di mister Garda

CARINI, 6 novembre – Poteva e doveva sicuramente essere una festa dello sport la giornata di ieri 5 novembre, con il Real Pioppo pronto a debuttare anche nel suo momentaneo impianto di casa, il “Centro Sportivo Pasqualino Stadium”.



La struttura carinese, però, è stata solamente il teatro di una debacle per i ragazzi di mister Garda, che sono caduti sotto i colpi dello Sferracavallo, che passa con il punteggio tondo di 6-1. Forse una punizione troppo severa per i gialloverdi, che erano passati in vantaggio al 25’ con la splendida serpentina di Christian Renda. L’azione personale numero 10, però, è rimasta solamente un acuto nell’oscurità per i pioppesi.

Lo Sferracavallo pareggia subito: qualche secondo dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è il numero 9 Davide Parisi a segnare il gol del pareggio con un poderoso stacco di testa. Dopo un gol (praticamente uguale nel suo sviluppo) annullato per fuorigioco agli ospiti, essi riescono a passare in vantaggio grazie al rigore prima procurato e poi realizzato da Massimiliano Graziano, proprio nei minuti di recupero della prima frazione.

Nella ripresa i gialloverdi, ieri per l’occasione in tenuta giallorossa, non sono scesi in campo, venendo travolti dall’uragano ospite. Un autogol di Rincione ed i gol di Polizzi e Giuseppe Graziano segnano una partita scivolata dalle mani dei padroni di casa. È sempre Massimiliano Graziano a mettere un punto finale sul 6-1 ufficiale.

Un risultato durissimo da digerire, ma che deve servire da monito per Garda e uomini per ritrovare la retta via, a partire dalla prossima partita contro il Balestrate.