Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo c'è: Balestrate battuto e primi punti conquistati in campionato

Prima storica vittoria dei ragazzi di mister Garda: al Paolo Evola finisce 7-2 per i pioppesi

BALESTRATE, 13 novembre - "Non può piovere per sempre". È stato questo il motto dei ragazzi del Real Pioppo, che hanno lavorato duramente in settimana per farsi trovare pronti alla trasferta di Balestrate, grande occasione visto l'avversario modesto e la voglia di rifarsi dopo le recenti disfatte.



La prestazione di cuore messa in campo dai ragazzi di mister Garda è frutto di ogni sacrificio, non solo di questi ultimi giorni, ma sin da quando l'idea di ricreare una società che rappresenti il territorio pioppese è balenata in testa al corpo dirigenziale del Real.

Contro il Città di Balestrate-Trappeto, è bastata una prestazione corale, dove i singoli sono riusciti a mettersi in mostra grazie agli ampi spazi lasciati dalla difesa ospitante. Dopo una prima fase di studio, è Nino Seidita a rompere gli indugi: al 25', dopo una serie di corner consecutivi, è il centrale del Real a staccare più in alto di tutti e colpire di testa verso il portiere avversario Rampuglia, che respinge in un primo momento, ma sulla ribattuta dello stesso numero 6 ospite non può nulla.

Sembra l'inizio di un'altra partita, ma al Real ritornano gli spettri della gara di una settimana fa, quando lo Sferracavallo (dopo il vantaggio dei pioppesi) si era subito rifatto sotto, pareggiando dopo pochi istanti. Il copione della gara, almeno per questi frangenti, è identico: il Balestrate reagisce, trovando grazie ad una giocata in profondità il sinistro del giovane numero 10 Spinella, che va in gol fregando Bonanno, solamente qualche secondo dopo il gol di Seidita.

Partita che ritorna in equilibrio, ma al 31' arriva il primo grande episodio della gara: il numero 9 della formazione di casa, Vitale, viene espulso dopo una serie di battibecchi con il centrale avversario Fofana. Balestrate che rimane in 10, e subisce poco dopo il gol di Pietro Messina sul calcio di punizione conseguente, che stacca di testa sul cross di Marceca.

Al 36', Giacomo Allegra si iscrive alla lista dei marcatori, creandosi lo spazio per sfoderare il suo destro e battere il portiere avversario. Punteggio fisso sul 3-1 per il Real Pioppo, che però vedrà il suo vantaggio dimezzarsi al 48' del primo tempo, in pieno recupero, grazie alla bellissima rete su punizione del numero 11 avversario Farina.

Il secondo gol del Balestrate potrebbe essere l'episodio giusto per fare rientrare in gara i padroni di casa, ma la ripresa ci consegnerà un altro copione. A partire dal 49', minuto nel quale il giovane ma deciso arbitro Lauria decide di assegnare un calcio di rigore al Real, a causa di un fallo di mano del numero 8 del Balestrate Orlando all'interno della sua area di rigore. Dal dischetto andrà Christian Renda, che spiazza il portiere avversario senza particolari patemi.

Poco dopo, il Balestrate rimarrà pure in 9 uomini: verrà espulso per doppia ammonizione (a causa di un fallo tattico su Allegra) il terzino destro Rossello. Il Real Pioppo dilaga, trova la rete del 2-5 sempre con Christian Renda al 67', che si inventa diverse magie per arrivare davanti al portiere avversario e batterlo nuovamente. Qualche minuto dopo, arriveranno anche le reti di Messina (doppietta anche per lui) e dell'esterno Andrea Rincione.