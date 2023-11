Calcio: Terza Categoria. Cuore Real Pioppo, ma non basta: l'Isola resiste e porta a casa la vittoria

Dopo il 3-0 parziale degli isolani, è arrivata la risposta dei pioppesi: Allegra e Seidita illudono i tifosi gialloverdi

CARINI, 27 novembre - Ci avevamo sperato tutti, ma ancora una volta non c'è stato niente da fare. L'avversario, si sapeva, era proibitivo: il Città di Isola delle Femmine, più brevemente Isola, è giunto al Pasqualino Stadium di Carini forte delle quattro vittorie nelle prime quattro gare del campionato.

Gli uomini di mister Garda non si sono voluti sottomettere alla manovra degli ospiti, giocando un calcio propositivo, seppur ancora un po' troppo arrugginito in qualche fondamentale. Poco dopo lo svolgimento di alcune iniziative, programmate dalla LND per la lotta contro la violenza di genere in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la gara è iniziata non con poche emozioni.

Il ritmo è subito alto e l'Isola riesce a cavalcare bene l'onda: dopo qualche occasione, riesce finalmente a sbloccarsi al 10' con il gol del suo numero 10, nonché bomber stagionale, Mario Cernigliaro. È lì che il Real si sveglia: i pioppesi cominciano a giocare spesso e volentieri la palla nella trequarti avversaria, arrivando anche alla conclusione in maniera pericolosa, ma senza colpo ferire, con Mario Renda e Fulvio Castronovo.

Proprio nel momento migliore dei pioppesi, arriva al 30' il gol del raddoppio dell'Isola: sgambata da parte del centrale Terreno, che trova la testa di Cernigliaro, la quale funge da sponda per Pagano, messo a tu per tu con Bonanno. Il portiere del Real non potrà nulla sulla prima finta del numero 7 nemico, che troverà il gol del momentaneo 2-0 per i suoi.

Il Real non si scoraggia e continua ad attaccare: neanche l'inizio della ripresa cambia il canovaccio della gara. Al 62', sugli sviluppi di un calcio di punizione ospite, lontano diversi metri dalla porta di Bonanno, il pallone atterra in maniera pericolosa nello specchio di porta difeso dal portiere dei gialloverdi, che prova a smanacciare come meglio può. La sfera colpisce la traversa, ma arriva comoda per la testa di Pagano, che trova quindi il 3-0 e la sua doppietta personale.

Il Real deve reagire: se inizialmente il terzo gol sembrerebbe aver tagliato le gambe ai ragazzi di mister Garda, arriva improvvisamente l'azione che, intorno al 70', riesce a sbloccare i padroni di casa. Apertura col contagocce di Marceca, che pesca Fofana. Il numero 3 riesce a controllare in qualche modo il pallone e a servirlo per Allegra, che anticipa i difensori avversari e deposita in gol la sfera.

Qualche minuto dopo, verrà espulso Alessandro Musicò, centrale del Real, per doppia ammonizione in seguito a delle proteste; poco male, perché i padroni di casa sono ancora galvanizzati dal gol che aveva ridotto le distanze.

Distanze che si accorciano nuovamente all'82': sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto verso l'area di rigore dell'Isola, è Seidita a trovare la deviazione decisiva per trafiggere nuovamente Inserillo. Il portiere classe 1980, però, chiuderà la saracinesca nei minuti di recupero proprio al numero 6 del Pioppo, costretto a mettersi le mani nei capelli dopo un destro a giro di pregevole fattura, annullato da un grande intervento del numero 1 isolano.

Isola che festeggia la quinta vittoria consecutiva in questo scattante inizio di stagione: Real che si lecca le ferite dopo un'altra sconfitta, ma che questa volta presenta un copione ben diverso rispetto alle ultime uscite, dove i ragazzi di mister Garda hanno convinto più o meno per quasi tutta la gara.

Il prossimo, sentitissimo, match del Real Pioppo, previsto per questo weekend, vedrà contrapposte le due squadre del territorio monrealese: da una parte i pioppesi, e dall'altra la Conca d'Oro Monreale.