Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo vince e convince: 3-0 allo Sporting Borgetto

Nell'ultima partita dell'anno solare, i gialloverdi portano a casa altri tre punti

CARINI, 18 dicembre - Per trovare la carica giusta per affrontare la seconda parte di campionato, non poteva arrivare niente di meglio di questa vittoria per il Real Pioppo, che domina la partita contro lo Sporting Borgetto.



Alla vigilia le due squadre si separavano di un solo punto, ma la distinzione nella qualità del gioco offerto in campo è stata netta. Il Real fa capire sin dai primi minuti l'andazzo della gara, andando più volte vicino al gol del vantaggio, nonostante una distinta risicata per mister Garda, a causa di diverse defezioni ed infortuni. La partita viene sbloccata intorno al 25' da Mucera, che scarica in rete un passaggio recapitatogli dalle fasce verso l'area di rigore avversaria. L'1-0 dona fiducia al Real Pioppo, che non viene neanche minimamente influenzato dall'espulsione comminata a Fulvio Castronovo, uno dei due motori del centrocampo gialloverde, al 30'.

Il numero 8, per evitare che un avversario si involasse verso la porta di Bonanno, ha dovuto fare un fallo da ultimo uomo al limite dell'area di rigore gialloverde: l'arbitro Barbagallo è stato deciso nella sua scelta di mandare in anticipo sotto la doccia il centrocampista padrone di casa.

Poco male, perché nonostante questo lo Sporting non crea nulla di pericoloso.

Nel secondo tempo la salsa non cambia: il Real anzi raddoppia, con il primo gol gialloverde per Salvatore Castelluzzo, primo grande colpo del mercato di riparazione. Il nuovo numero 30 pioppese è stato imbeccato alla perfezione da Marceca, per poi battere a tu per tu Vitale. Il 3-0 finale lo siglerà il numero 9, Giacomo Allegra, all'85', con un potente tiro imparabile per l'estremo difensore avversario.

Terza vittoria in campionato, la prima sul campo di casa per il Real: adesso i gialloverdi possono riposarsi e concentrarsi sugli allenamenti, per poter riprendere al meglio il campionato nell'anno che verrà.