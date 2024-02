Calcio: Terza Categoria. Un ottimo Real Pioppo ferma la capolista Isola: finisce 2-2

I gialloverdi hanno tenuto testa ai primi in classifica, che adesso cedono il passo allo Sferracavallo

ISOLA DELLE FEMMINE, 26 febbraio - Il Real Pioppo continua ad inanellare ottime prestazioni, costringendo al pareggio la capolista del campionato di Terza Categoria, l'Isola delle Femmine.



La squadra isolana aveva sempre vinto nell'impianto casalingo, il Comunale del paese isolano, in questa stagione: un gol di Yacouba e un autogol propiziato dal solito Miceli hanno fermato sul pari la squadra di casa.

Ad onor del vero, il Real Pioppo avrebbe anche meritato di portare a casa la vittoria per larghi tratti del match: nonostante il gol subito a freddo, segnato da Cernigliaro per l'Isola, i ragazzi di mister Garda hanno giocato con personalità, trovando il gol del pareggio grazie alla deviazione decisiva di Yacouba su un cross arrivato al centro dell'area di rigore avversaria al 27'.

Il secondo tempo si apre con lo stesso canovaccio del primo: due squadre che si scontrano a viso aperto e rischiano pur di arrivare ai tre punti. Momento cardine al 60', quando viene fischiato un rigore all'Isola, fallito da Pagano che ha tentato, senza successo, il più classico dei tiri 'a cucchiaio'. Sull'azione seguente, il Real passa in vantaggio, grazie alla deviazione di un difensore isolano sul cross di Miceli.

Il Real prova a tenere il vantaggio, ma nel corso del 75' minuto Salerno, con un pregevole gesto tecnico, segna con una sforbiciata il gol del pareggio. Punto comunque d'oro per il Real Pioppo, sul quale ha messo la firma anche Piero Bonanno: il portiere gialloverde si è esibito in due interventi miracolosi, che hanno stabilito il punteggio sul 2-2 finale.

Adesso settimana di riposo per le squadre di Terza Categoria: il prossimo impegno del Real Pioppo sarà il sentitissimo derby contro la Conca d'Oro Monreale, fissato il 10 marzo al Pasqualino Stadium di Carini.