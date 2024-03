Calcio: Terza Categoria. A Butera risponde Allegra: finisce 1-1 il derby monrealese tra Real Pioppo e Conca d'Oro

Succede tutto nel secondo tempo: un punto a testa per le due formazioni nel penultimo round della stagione

CARINI, 11 marzo - Un gol per parte, un punto ciascuno. Termina così, senza né vinti nè vincitori, il derby tra Real Pioppo e Conca d'Oro Monreale: un 1-1 ricco di colpi di scena, deciso dalle reti di Butera e Allegra, tutte nel secondo tempo.



Al “Pasqualino” di Carini, casa adottiva dei gialloverdi per questa stagione, le due squadre hanno dato vita ad una partita equilibrata e combattuta, soprattutto nelle zone centrali del campo. Nel primo tempo, è stata principalmente la squadra pioppese ad avvicinarsi al vantaggio, con due occasioni importanti capitate sui piedi di Miceli e Seidita.

A sbloccare la gara però è, al 53', la Conca d'Oro, grazie all'inserimento perfetto di Butera, innescato dal piede di Bonanno. I monrealesi prendono coraggio e sembrano avere anche la vittoria in tasca, dopo che intorno al 75' Seidita si fa espellere per doppia ammonizione dopo un fallo di mano.

Invece, con un guizzo finale di Giacomo Allegra, il Real riesce a trovare un pareggio che sembrava irraggiungibile. Il numero 9 riceve palla al centro dell'area di rigore grazie ad un'invenzione illuminante di Christian Renda, mette a sedere un fino a lì perfetto Tafuri e scarica in porta l'oggetto della contesa, proprio quando sul cronometro scoccava il 90'.

Un pareggio che non fa male a nessuno: il Real Pioppo mantiene il vantaggio in classifica rispetto alla Conca d'Oro Monreale. Le due squadre, rispettivamente quinta e sesta, comunque non potranno eventualmente festeggiare un approdo ai play-off, poiché tra la seconda e la terza (Isola delle Femmine e Terrasini) vi è un distacco maggiore di 10 punti, ovvero il limite massimo per far sì che si disputino gli spareggi promozione. Con solamente l'ultima giornata che manca all'appello e con un distacco tra le due formazioni di ben 13 punti, il sogno si è, almeno per quest'anno, già arenato.