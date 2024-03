Calcio: Terza Categoria. Dulcis in fondo per il Real Pioppo: la stagione si conclude con un 2-1 allo Sporting Borgetto

Calcio: Terza Categoria. Dulcis in fondo per il Real Pioppo: la stagione si conclude con un 2-1 allo Sporting Borgetto

Si chiude in bellezza il campionato dei gialloverdi: tanti applausi per il lavoro della società, dello staff tecnico e dei ragazzi

PARTINICO, 19 marzo - Termina la stagione regolare di Terza Categoria: il Real Pioppo chiude quarto in graduatoria, dopo aver battuto a domicilio lo Sporting Borgetto.



La formazione pioppese termina in zona play-off la sua corsa: nonostante ciò, non parteciperà agli spareggi promozione visto il distacco superiore di 10 punti tra la seconda e la terza classificata, ovvero rispettivamente Isola delle Femmine e Terrasini.

I gialloverdi, però, possono festeggiare: gli sforzi della società fino a quelli dello staff tecnico sono stati ripagati dopo una stagione piena di alti e bassi. Tutto il gruppo gialloverde è stato applaudito al triplice fischio dell'arbitro dai tifosi, veri numeri uno dell'annata, che hanno seguito la squadra in ogni occasione.

Per mister Garda, la stagione appena conclusa è solamente un punto di partenza per la prossima. Ultimi tre punti in saccoccia per il Real quindi, che ha battuto in rimonta la formazione di Borgetto: al gol arrivato al 34' del primo tempo di Bagarella, ha risposto (tra l'80' e l'85') la squadra ospite, grazie al rigore del numero 10 Renda ed alla prima rete stagionale di Diallo.

Adesso si resetta tutto: già si lavora per preparare al meglio la prossima stagione, con l'obiettivo di migliorare la già splendida annata appena conclusa.