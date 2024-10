Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo stecca la prima: al Sant'Ernesto basta il gol di Fernandez

Termina 1-0 in favore dei palermitani. Gialloverdi poco cinici sotto porta

PALERMO, 28 ottobre - Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato del Real Pioppo. Il sodalizio gialloverde, alla seconda stagione di sempre della sua breve storia, ha ceduto il passo al Sant'Ernesto Christi Atleta, che si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Paolo Fernandez.

Il gol del giocatore in maglia blu nasce dall'unica vera occasione avuta dalla formazione di casa: il 7 è stato abile a sfruttare un pallone spizzato da un difensore ospite all'altezza del 25° minuto di gioco.

Il Real, comunque, ha continuato a spingere alla ricerca del gol del pareggio, scontrandosi spesso e volentieri contro il muro eretto da mister Vaccaro a difesa del vantaggio. Menzione d'onore all'esperto portiere palermitano Carmelo Basile, protagonista di diverse parate sui tiri degli attaccanti avversari.

Al triplice fischio del signor Brancato, il Real è costretto a lasciare andare via i primi tre punti della stagione. Mister Garda, però, non molla: "Per quanto è stato possibile, abbiamo giocato a calcio. Testa al Romagnolo".

Il prossimo impegno dei pioppesi, infatti, è fissato per giorno 3 novembre contro il Romagnolo Brancaccio. Prima chance per il Real di rialzare la china dopo la sconfitta di misura rimediata ieri al campo Bonocore di Palermo.