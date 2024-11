Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo cerca il riscatto contro il Romagnolo Brancaccio

Si gioca domani in via Messina Marine alle ore 11

MONREALE, 2 novembre - Nella settimana di Halloween, il Real Pioppo non intende subire altri scherzetti della dea bendata, puntando fortemente ai tre punti nella gara prevista per la mattinata di domani contro il Romagnolo Brancaccio.

I ragazzi di mister Garda provengono da una sconfitta di misura contro il Sant'Ernesto, un match dove quasi ogni statistica era, però, a favore dei gialloverdi. Una magra consolazione, ma che suggella l'ottimo lavoro svolto dalla dirigenza nei mesi estivi, in cerca di puntellare e ristrutturare una rosa che punta ai piani alti della classifica.

Per l'esordio al campo Conca d'Oro bisognerà aspettare ancora 7 giorni: ad onor del vero, il Real giocherà la prossima sfida sì al Conca d'Oro, ma nell'omonimo impianto palermitano sito in via Messina Marine. La sfida, prevista per le ore 11, sarà diretta dal signor Paolo Palermo, e sarà visibile sulla pagina facebook del sodalizio pioppese.