Calcio: Terza Categoria. Altra beffa per il Real Pioppo: il Romagnolo Brancaccio vince in casa per 2-1

I gialloverdi hanno condotto un'altra prova incoraggiante, resa vana dal punteggio finale

PALERMO, 4 novembre - Un'altra sconfitta per il Real Pioppo, arrivata proprio come sette giorni fa dopo una prestazione più che sufficiente per gli uomini di mister Garda, sconfitti di misura dal Romagnolo Brancaccio per 2-1.

Ospiti della formazione palermitana nella struttura del campo Conca D'Oro di Palermo, i gialloverdi nonostante le ottime occasioni create, vanno in svantaggio al 16': Petitto è bravo a scavalcare la difesa avversaria e a insidiare Bonanno in un uno contro uno che non lascia scampo all'estremo difensore monrealese.

La ripresa vede scendere in campo il Real con un piglio diverso: la pressione portata avanti dagli uomini di Garda è asfissiante, ed obbliga il Romagnolo (in una mischia confusa sugli sviluppi di un corner avversario) a concedere un calcio di rigore al 2' del secondo tempo. Glaciale Kumbi, qualche minuto dopo, a segnare dal dischetto il primo gol della sua avventura con il club pioppese.

Gli ospiti prendono coraggio e si scoprono alla ricerca del gol vittoria che si tradurrebbe in una boccata d'ossigeno: in realtà, è il Romagnolo a rimettere la freccia per il sorpasso grazie ad una conclusione dalla distanza di Ruggieri che buca Bonanno.

La gara inizia a smembrarsi e il ritmo viene spezzettato dalle continue perdite di tempo che, d'esperienza, vengono condotte dal Romagnolo. Il Real, dopo ulteriori tentativi sul finale, cade per la seconda domenica consecutiva. Tutto ciò che non è andato sarà messo sotto la lente d'ingrandimento di mister Garda e del suo staff in vista della prima gara interna della stagione, qui al Campo Conca D'Oro di Monreale, in occasione della sfida contro il Marineo Calcio.