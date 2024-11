Calcio: Terza Categoria. Esordio in casa per il Real Pioppo: domenica al Conca D'Oro arriva il Marineo

Tanta emozione per i gialloverdi: una squadra di Pioppo torna a giocare in casa dopo 40 anni

MONREALE, 9 novembre - Quaranta anni fa, l'Apple lanciava il primo Mac, Tetris doveva ancora nascere, la Roma perdeva la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del grande Grobbelaar.

Quaranta anni fa, Pioppo smetteva di essere rappresentata da una squadra di calcio, qui a Monreale i colori gialloverdi non avevano più una società che li detenesse. Dopo quattro decenni, finalmente una squadra della frazione potrà giocare qui, sul nuovo manto erboso del campo Conca D'Oro dove, a prescindere dal risultato e dalla mera analisi calcistica dell'incontro, a trionfare saranno le emozioni.

Emozioni che alla vigilia sono contrastanti: se da una parte c'è la grande attesa di vedere la creatura di mister Garda lottare per i punti nel campo di casa, dall'altra la classifica comincia a pesare dopo i due zeri consecutivi in esterna contro Sant'Ernesto e Romagnolo.

Avversario del Real sarà il Marineo, sconfitto nella prima proprio dal Romagnolo ma uscito vincente dall'ultimo incontro di campionato contro la Virtus Palermo.

Sostenuto dalla torcida gialloverde, il sodalizio pioppese inaugurerà la sua stagione in casa domenica 10 novembre, alle ore 15:30. Il direttore di gara, trasmessa sulla pagina facebook della società, sarà Antonio Tornatore.