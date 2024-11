Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo si ferma sul più bello, il Marineo vince in rimonta

La formazione di mister Garda perde per 2-1 con gli ospiti che hanno chiuso la gara in dieci uomini. Un minuto di silenzio per Emanuele Favaloro

MONREALE, 10 novembre - Non finisce bene l'esordio storico al Conca D'Oro di Monreale del Real Pioppo. I gialloverdi, passati in vantaggio nel corso del primo tempo, si fanno rimontare nella seconda parte di gara da un Marineo mai veramente domo.

La gara, iniziata sotto un diluvio torrenziale, è cominciata con il minuto di silenzio in ricordo di Emanuele Favaloro, giovane abitante della frazione scomparso in settimana dopo un incidente stradale. Al termine del commovente tributo, le due squadre hanno cominciato a palleggiare senza paura: chi sembrava avesse una marcia in più era proprio il Real, che non a caso era riuscito a sbloccare la gara.

La rete arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione di Cordaro: rasoiata sul lato mancino del campo che, dopo una deviazione di un giocatore avversario, termina sui piedi del giovane Stefano Parlato: il classe 2005, 19 anni compiuti venerdì, ha prima controllato il pallone e poi l'ha scaricato in porta con un destro "alla Del Piero".

La ripresa si apre così come si era chiusa la prima frazione: con la pioggia che diminuisce la sua intensità, il Real comincia a giocare palla a terra creando i presupposti per fare di nuovo male agli avversari.

Ciò che manca è il mordente e, dal 60' in poi, è il Marineo a prendere il comando delle operazioni in campo. Al 72' è il centrale di difesa Pietro Romano, sugli sviluppi di uno dei tanti calci di punizione conquistati in quello spaccato di gara dagli ospiti, a pareggiare il risultato, con uno stacco degno di nota.

Disattenta la difesa gialloverde, che subisce anche la beffa: qualche minuto dopo, al 78' un pallone dalla lunetta del calcio d'angolo arriva nei piedi di Alessandro Musico, che svirgolando batte sfortunatamente il suo portiere Giuseppe D'Alcamo, subentrato all'intervallo al posto di un infortunato Piero Bonanno.

Il Real si getta in avanti ma è troppo timido: per il signor Tornatore non c'è più tempo, al Conca D'Oro non cambia l'esito delle ultime due gare per i gialloverdi, sconfitti nuovamente. Per rialzare la china, il Real dovrà vedersela con la Virtus Palermo settimana prossima, domenica 17, per cercare di ottenere i primi punti stagionali, anche oggi scappati via dalle mani degli uomini di Garda.