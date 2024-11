Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo a caccia di punti: domani la sfida con la Virtus Palermo

Al campo Bonocore, i gialloverdi proveranno a invertire il trend negativo delle ultime settimane

MONREALE, 16 novembre - La fortuna non ha assistito il Real Pioppo, ancora a zero punti dopo tre gare del campionato di Terza Categoria. Una mazzata che potrebbe scoraggiare chiunque, ma non gli uomini di mister Garda, carichi e pronti per reagire.

Il prossimo avversario è la Virtus Palermo: le due formazioni sono le uniche, dopo tre giornate, a non aver ancora portato a casa un punto. Ci è andato vicino il Real nelle ultime tre occasioni contro Sant'Ernesto, Romagnolo e Marineo, dovendo però cedere il passo alle avversarie.

La gara, che si giocherà domani, domenica 17 novembre alle ore 11 al campo Bonocore di Palermo, sarà l'occasione perfetta per muovere la classifica dopo queste prime settimane difficoltose. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Francesco Carullo della sezione di Palermo.