Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo spezza l'incantesimo: prima vittoria contro la Virtus Palermo

Grande prova dei ragazzi di mister Garda: finisce 3-1 al Bonocore per i gialloverdi

PALERMO, 17 novembre - Meglio tardi che mai: il Real Pioppo torna alla vittoria nella mattinata domenicale, battendo la Virtus Palermo City per 3-1. Primo tempo in pieno controllo dei pioppesi, che hanno difeso il vantaggio nella ripresa, chiudendola nel finale con Canale.

La gara inizia subito in discesa per gli ospiti: al 6' di gioco, Patellaro conquista un fallo sulla trequarti campo avversaria. Sul punto di battuta si avventa Cordaro, che trova la prima rete della sua avventura gialloverde su calcio di punizione: la parabola, velenosa, trafigge il portiere avversario Caracci.

La reazione dei padroni di casa stenta ad arrivare, ed allora è Miceli a mettersi in proprio: il numero 10 raccoglie un lancio in avanti, brucia un avversario in velocità e si fa stendere in area di rigore dopo una rapida sterzata per andare sul mancino. Per l'arbitro Carullo è penalty: al 30', è sempre Miceli ad andare alla battuta, trovando la rete del raddoppio.

Un primo tempo perfetto con un'unica pecca: nel tempo di recupero, sugli sviluppi di un lancio in avanti dei palermitani, D'Alcamo non si intende con Sorrentino, con conseguente scontro di gioco tra l'estremo difensore e il numero 25 gialloverde, che lascia la porta sguarnita a Farina che insacca senza problemi.

Il gol subito fa cambiare l'inerzia del match in vista della ripresa: il Real lo capisce e si chiude a riccio. Le occasioni più importanti però, con Miceli prima e il neo-entrato Kumbi poi, le ha la squadra ospite che, al 90', la chiude con una fantastica azione personale di Canale, che riesce a dribblare tutti i difensori avversari che gli si parano davanti e a battere Caracci.

Non c'è più tempo: il Real torna alla vittoria dopo diversi mesi di dubbi ed incertezze. Festeggia mister Garda: "I ragazzi volevano questa vittoria. Ci aiuterà dal punto di vista psicologico per il resto della stagione". Stagione che continua, per l'appunto, con un'altra trasferta: per dare continuità ai primi ottimi tre punti conquistati, il Real dovrà vedersela con il Borgo Vecchio nella prossima giornata di campionato.