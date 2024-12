Calcio: Terza Categoria. Che beffa per il Real Pioppo: lo Sporting Borgetto rimonta nel finale

Finisce 3-2 per i borgettani a Partinico: due gol nello spazio di pochi minuti piegano i ragazzi di Garda

PARTINICO, 8 dicembre - Immacolata amara per il Real Pioppo: sembrava poter essere la conferma e il punto migliore da poter mettere al termine di questo 2024, invece il pomeriggio piovoso del SS. Salvatore si è trasformato in una beffa per i gialloverdi.

A ringraziare è lo Sporting Borgetto, che è rimasto in partita nonostante i diversi tentativi avversari di rendere più pesante il passivo e nel finale, con due reti in rapida successione, si è portato a casa la vittoria. La gara è stata contraddistinta da un ritmo noioso, dovuto alle impervie condizioni meteorologiche.

La prima emozione arriva al 24’: su un tiro di Parlato, il pallone si stampa sul palo e, più lesto di tutti dopo una reazione poco convincente del portiere avversario, arriva Canale a ribadirlo in rete. Il Real Pioppo sembra poter dilagare nel finale del primo tempo: un’altra clamorosa occasione a porta sguarnita di Canale, un tiro a botta sicura di Randazzo parato dal portiere e una traversa sfortunata di Kumbi aumentano i rimorsi al duplice fischio del signor Pagano.

La ripresa parte in salita per i gialloverdi: a freddo arriva il gol di Tola, al 460 abile a battere un Vincenzo Bonanno superbo qualche secondo prima sul tiro di un avversario da pochi passi. Ciò non spaventa gli ospiti, che provano ad aumentare il ritmo di una partita che si conferma bloccata.

Serve la giocata del campione: a trovarla era stato all’82’ un fenomenale Christian Cangemi, a battere l’estremo difensore avversario con un tiro da fuori area dalla parabola velenosa, che si infrange alle spalle di Ragusa.

La formazione pioppese si chiude a roccaforte, ma la difesa gialloverde presenta delle falle nelle palle inattive e lo Sporting ne approfitta. Prima, all’86’, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, uno schema provato dalla formazione di casa risulta vincente e riesce a liberare in area di rigore Tola che trova il pareggio.

Infine, nel tempo di recupero, è Magno a scrivere la parola fine sul tabellino, controllando il pallone dopo un cross di Lo Bue dalla trequarti e battendo Bonanno. Una beffa atroce che “è come se cancella quanto di buono fatto quest’anno” dirà mister Garda. Il tecnico, però, è convinto: “I ragazzi hanno svolto una buona prova con intensità”. Con la speranza che, nell’anno che verrà, il Real Pioppo possa riprendere al meglio l’attività agonistica che, in attesa di eventuali comunicazioni inerenti agli impegni di Coppa Trinakria, termina oggi per l’anno solare, con i gialloverdi che rimangono al centro della classifica di campionato con 7 punti conquistati.