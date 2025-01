Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo si fa riprendere due volte: finisce in pareggio la sfida contro l'Academy Trappeto

Due gol di Randazzo non bastano ai gialloverdi: un punto a testa per la prima del 2025

MONREALE, 12 gennaio - C'è rammarico, ma c'è anche la consapevolezza che qualcosa potrebbe essere cambiato. È stato una montagna russa il pomeriggio del Real Pioppo, capace di andare in vantaggio in due occasioni, entrambe le volte annullato dalle reti dell'Academy Trappeto.

La parità finale (2-2) rappresenta al meglio ciò che è accaduto in una partita a fasi alterne, dove le due squadre hanno svolto a turno il ruolo di cacciatore o di preda.

Il ritmo nel primo tempo è stato più compassato: in una gara bloccata, a passare in vantaggio è stato il Real Pioppo con l'invenzione di Greco che imbuca per Randazzo: il giovane esterno non sbaglia e batte a tu per tu Gagliano. Al 27' è 1-0 per i padroni di casa.

Il vantaggio dura almeno fino all'intervallo: 5 minuti dopo l'inizio della ripresa, l'Academy si rifà sotto e, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è con il colpo di testa del centrale Scaparra a battere Bonanno.

Il secondo tempo è molto più vivace del primo: le due squadre creano tanto anche se di occasioni vere e proprie ce ne sono poche. All'80' cambia il parziale: su un contropiede portato avanti dal Real Pioppo dopo una grande occasione per gli ospiti (decisivo in tal senso il portiere gialloverde Bonanno), è di nuovo Randazzo a spingerla in porta, con una mezza volée che sbatte sulla traversa e si insacca poco dopo.

Sembrava fatta, ma l'Academy rimonta ancora per il gol del 2-2 definitivo: presa in controtempo la difesa del Real che viene fregata dal colpo di testa di Pizzolato, con la palla che sbatte sul palo e, camminando sulla linea di porta, viene spinta dallo stesso giocatore ospite in gol.

Finisce così al Conca d'Oro: secondo pareggio stagionale per il Real Pioppo, che sa di occasione sprecata per via dei due vantaggi annullati dalle reti avversarie. La gara, comunque, è stata di alto livello ed entrambe le squadre possono considerarsi soddisfatte per la prestazione messa in campo.