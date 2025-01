Calcio: Terza Categoria. Poker d'assi per il Real Pioppo: sconfitta la capolista Belmontese

Secco 4-0 in casa di una delle due dominatrici del campionato

BELMONTE MEZZAGNO, 19 gennaio - Il Real Pioppo ruggisce dopo qualche settimana dove aveva raccolto meno di quanto aveva seminato.

A Belmonte Mezzagno, contro una Belmontese prima alla vigilia dell'incontro, i gialloverdi scendono in campo con la giusta mentalità e comandano la gara dall'inizio alla fine.

Il colpo di testa di Stefano Parlato, al 4', indirizza la gara in un binario favorevole per i pioppesi. Il giovane classe 2005 trova la rete del vantaggio sbucando da una sequela di maglie avversarie sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Ci si aspetta una reazione della Belmontese, che però non è mai arrivata. Il Real gestisce il vantaggio, come mai fino ad ora quest'anno, e continua ad aggredire la squadra avversaria, fortunata a non subire il raddoppio sul finire del primo tempo dopo una traversa di Cordaro.

La sfortuna dei gialloverdi si tramuta in rabbia agonistica da dispiegare in campo nella ripresa. La Belmontese non si sveglia dal sonno in cui è caduta, e ad approfittarne è la squadra di mister Garda. Alza la linea difensiva l'altro tecnico, Mimmo Cordale: scelta che non paga perché gli attaccanti gialloverdi iniziano a minacciare i padroni di casa sfruttando la profondità.

Al 65', infatti, è Andrea Miceli a costruirsi l'azione che porta al raddoppio dei suoi: prima tiene botta ai contrasti avversari, poi con una finta e una successiva controfinta mette a sedere Monte e trasforma in gol battendo il portiere avversario Russo.

Dieci minuti dopo, il copione è lo stesso: Canale, nel frattempo subentrato proprio a Miceli, viene servito in verticale e batte l'estremo difensore belmontese, siglando lo 0-3. La Belmontese non sta più in campo, il Real trova il punto finale a qualche giro d'orologio dalla fine con la sfortunata deviazione nella propria porta di Monte.

Uno 0-4 nettissimo, un poker d'assi che fa uscire dalla tana i leoni di mister Garda: "Contento di non aver subito gol, questo dimostra che la classifica non rispetta il nostro valore" commenterà dopo il tecnico gialloverde. Dopo questo exploit, il Real tornerà settimana prossima in campo contro il Sant'Ernesto, sul manto erboso del campo Conca d'oro di Monreale. L'obiettivo dei pioppesi sarà mantenere questo livello di prestazione, per rimanere attaccati al treno playoff.