Calcio: Terza Categoria. Troppo Romagnolo Brancaccio per il Real Pioppo: al Conca d'Oro i palermitani vincono 3-1

Non basta il gol di Miceli: i pioppesi cedono il passo alla capolista

MONREALE, 2 febbraio - La grande illusione: quel gol di Andrea Miceli, che dopo la Belmontese aveva colpito anche il Romagnolo Brancaccio. La squadra della borgata palermitana, però, non cade nel tranello pioppese, portando a casa altri tre punti di vitale importanza per mantenere salda la prima posizione in classifica.

In un Conca d'Oro gremito di tifosi, il Real Pioppo ha giocato una delle sue solite gare, fatte di attimi brucianti e di piena intensità. Il Romagnolo, però, ha dimostrato di valere la classifica che ha. La partita si sblocca al 16': rilancio da centrocampo di Gargano che si insacca in rete, con Rancatore che viene tradito dalla parabola velenosa che il rinvio del 24 avversario aveva preso.

Il Real Pioppo però non si scompone e, di cuore, comincia a macinare occasioni, chiamando più volte in causa il portiere avversario Nasca, soprattutto con il numero 21 D'Amico. Proprio il giovane attaccante gialloverde dà il la all'azione che, dopo un contropiede bruciante, regala ad Andrea Miceli un pallone perfetto da insaccare in rete. Al 42', il Real pareggia.

La seconda parte di gara riparte così come era terminata: un raggiante mister Garda guida i suoi in un pressing metodico e che ha messo in difficoltà la prima della classe. Il talento dei palermitani, però, è evidente: basta un nulla per modificare le sorti del match. Al 66', un inserimento perfetto della punta Minà permette agli ospiti di tornare avanti, dopo un'ora dove non erano mai riusciti ad imporre il loro gioco.

Il Real non si disunisce, ma paga la sua spregiudicatezza: in uno dei successivi contropiedi del Romagnolo, gli ospiti aumentano il loro vantaggio grazie all'assist perfetto di Di Blasi, che scavalca la difesa avversaria e permette a Catanzaro di ghiacciare il risultato, quando mancavano poco meno di cinque minuti al 90'. Nonostante i cambi offensivi e le diverse occasioni avute, il Real deve arrendersi: "RB" ancora primo dopo undici giornate che rasentano la perfezione.

Gialloverdi, invece, che adesso devono fronteggiare un'altra top della classe: fra sette giorni, gli uomini di mister Garda sono chiamati a fare la voce grossa in casa del Marineo, in una stagione dove sicuramente sta mancando più la fortuna ed il cinismo che il valore ai pioppesi.