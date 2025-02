Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo sfiora l’impresa: il Marineo pareggia in extremis

I gialloverdi sono andati in doppio vantaggio, ma sul finale i padroni di casa trovano il 2-2

MARINEO, 9 febbraio - La sensazione è che il pareggio di oggi contro una delle migliori squadre del campionato possa essere un ottimo risultato, e lo è: i ragazzi di mister Garda, però, non escono dal Biagio Conte di Marineo con il sorriso sul volto, consci che si poteva portare l’intera posta in palio a casa.

Il Real Pioppo ci ha provato, andando in doppio vantaggio contro una squadra che non sa cosa sia la sconfitta da più di due mesi. Il primo tempo ci racconta proprio questo: un Real versione schiacciasassi, che continua a macinare azioni che si tramutano in occasioni pericolose. Al 17’ a sbloccarla è Randazzo, con un gol alla Kolo Muani, sporcando la conclusione di Miceli diretta verso la porta avversaria.

Il raddoppio viene servito al 37’: l’altra seconda punta di mister Garda, D’Amico, trova un gran gol al volo dalla destra dell’area di rigore, suggellando il punteggio sul 2-0 per gli ospiti.

Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione rabbiosa del club di casa, ma le azioni del Marineo vengono contrate alla perfezione dai gialloverdi di Garda.

Il misfatto si compie negli ultimi dieci minuti di gioco tra tempi regolamentari e recupero: all’85’ Aiello conquista un calcio di rigore, dopo aver colpito poc’anzi una traversa. Il numero 9, in una conclusione successiva, ha colpito al braccio Sorrentino, secondo il direttore di gara Sanfilippo. Proprio Aiello trasforma dal dischetto.

Il Real prova a mantenere alta la concentrazione, spazzando via ogni pallone che il Marineo getta in area di rigore. Al 95’ Barone si procura un calcio di rigore: il Marineo, quindi, grazie alla conclusione di Raineri, trova in extremis il pareggio.

Il Real Pioppo, scottato dalla rimonta subita nei minuti finali, deve accontentarsi del punto ottenuto in casa della seconda in classifica. Gialloverdi che distano 7 punti dalla zona playoff, sempre più complicata da raggiungere. Per mister Garda la speranza aggiuntiva è la Coppa: martedì 11 febbraio saranno sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno.