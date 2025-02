Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo straripante: Virtus Palermo battuta 6-3 al Conca d'Oro

Una gara piena di reti che si chiude con un sorriso per mister Garda: protagonista assoluto D'Amico con un poker di gol

MONREALE, 16 febbraio – Al Conca d'Oro riecheggia una melodia soave: è opera dell'orchestra di mister Garda, che con un sonoro 6-3 si porta a casa tre punti importantissimi per il continuo della stagione.

Il Real Pioppo torna a vincere dopo settimane complicate: nonostante qualche stonatura, i gialloverdi si fanno trovare pronti ad ogni episodio e conquistano la vittoria.

La gara la apre Riccardo Scalici al 10', imbeccato al centro dell'area di rigore al 10' da D'Amico, che diventerà assoluto protagonista del match. Il giovane gialloverde ha trovato la sua dimensione alle spalle di Andrea Miceli nel nuovo 4-3-2-1 di mister Garda. A suo agio alle spalle della punta, sfrutta gli spazi che si creano per colpire, così come fa al 24' per trovare il raddoppio.

Il Real Pioppo, però, ama il rischio, in una stagione che sembra più una montagna russa che altro. La Virtus, infatti, si rifà sotto: la squadra di mister Lo Cicero (che è anche il capocannoniere stagionale con la 9 sulle spalle, nella doppia veste giocatore-allenatore) non molla e al 45' torna in gara grazie al rigore procurato da Spalletta e trasformato da Schiavo. Proprio Spalletta, nella ripresa, guadagna un calcio d'angolo che, direttamente dalla bandierina, trasforma, cogliendo impreparato Rancatore con uno dei più classici gol olimpici.

Sembra essere il copione di un'altra giornata piena di rimpianti, ma la Virtus non aveva fatto i conti con la furia agonistica di Marco D'Amico: l'attaccante pioppese diventa il protagonista assoluto della gara. Il Real, infatti, sfrutta un'ingenuità di Schiavo che, al 70', si fa ammonire per la seconda volta dopo uno scontro con Sorrentino: dal calcio di punizione successivo, proprio D'Amico riesce a ribadire in gol, dopo il cross al centro di Miceli.

Con il campo più aperto per ripartire in contropiede, il club di casa farà male alla Virtus tramite le sue brucianti ripartenze. Prima D'Amico segna il 4-2 al 75', poi gli ospiti ritornano sotto qualche secondo opo grazie ad una tiro di De Stefano sugli sviluppi di calcio d'angolo. Un piccolo spavento per i pioppesi, che comunque gestiscono il vantaggio e lo aumentano nel finale, grazie ad ulteriori due contropiedi messi a segno da D'Amico (che chiude a quota 4 gol giornalieri) e da Kumbi, che suggella il finale 6-3.

Finisce così al Conca d'Oro: festa grande per i gialloverdi, che tornano alla vittoria dopo alcune settimane dove i dettagli hanno fatto la differenza, dopo prestazioni più che sufficienti ma che hanno fruttato solo un punto in tre partite. Ora, la testa è alla gara contro il San Mauro Castelverde, in una trasferta complicata dal punto di vista logistico sulle Madonie, ma che tiene in fermento una comunità che ha voglia di confrontarsi nuovamente con una competizione che, se approcciata bene, può regalare ulteriori soddisfazioni al sodalizio del presidente Parlato e ai suoi fantastici ed appassionati tifosi.