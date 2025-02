Calcio: Trofeo delle Province. Trasferta sulle Madonie per il Real Pioppo: domani gara contro il San Mauro

La partita apre la stagione di Coppa: passerà solo una delle quattro squadre del girone

MONREALE, 22 febbraio - Vietato sbagliare per il Real Pioppo, alla prima ed unica trasferta del Girone B del Trofeo delle Province per i gialloverdi.

Ad affrontare la squadra di mister Garda sarà il San Mauro Castelverde, formazione che milita nel Girone A di Terza Categoria. Inizia quindi la coppa parallela al campionato: il Real è stato inserito in un girone da quattro squadre dove solamente una di esse riuscirà a qualificarsi alla prossima fase.

Il San Mauro Castelverde è una delle sole quattro squadre del Girone A di Terza Categoria che parteciperà al Trofeo delle Province. Attualmente terza in campionato, a soli tre punti dalla capolista, è in piena lotta per la promozione in Seconda Categoria. Ciò, però, non deve spaventare i ragazzi di mister Garda, abituati a completare imprese contro formazioni di alto livello.

Si parte quindi da San Mauro Castelverde: appuntamento alle ore 15 al Campo Sportivo Sant’Ippolito. La gara, che sarà visibile sul canale YouTube della società pioppese, sarà diretta dal signor Francesco Carullo.