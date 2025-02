Calcio: Trofeo delle Province. Altra beffa nel finale per il Real Pioppo: il San Mauro vince al 93’

La zampata finale dei neroverdi nega un prezioso pareggio ai ragazzi di Garda

SAN MAURO CASTELVERDE, 23 febbraio - Peccato, è la prima parola che viene in mente. Soprattutto perché il Real Pioppo, come è abituato a fare, la partita l’ha giocata a viso aperto contro una delle migliori squadre della categoria.

Dopo un lungo viaggio, i ragazzi di mister Garda sono arrivati carichi al Sant’Ippolito di San Mauro Castelverde, per la prima gara del Girone B del Trofeo delle Province. Una vittoria, contro la squadra favorita del girone, sarebbe stata oro.

Nonostante l’inizio titubante, coinciso con la rete al 10’ del capocannoniere di casa Viglianti che in imbucata ha fregato la difesa ospite, il Real ha alzato il livello, provando più volte a sovvertire il pronostico e a riagguantare il pareggio.

In una gara intensa, dove il palleggio viene meno per favorire le tante mini battaglie al centro del campo, spesso sono gli episodi a decidere le sue sorti.

Al 40’, infatti, c’è una mischia impazzita nell’area di rigore dei padroni di casa: un intervento scomposto ai danni di Parlato convince il direttore di gara Carullo ad assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto, glaciale Andrea Miceli: altro centro stagionale per il numero 10 che dedica la rete al primo tifoso dei gialloverdi, il piccolo Mattia Terranova.

Il secondo tempo ha un ritmo frammentato, il gioco fatica a farsi fluido, sia per le caratteristiche del terreno del campo madonita, sia per una gara dove entrambe le squadre iniziano ad essere accecate da un agonismo che porta ogni contrasto ad essere veemente.

Quando ormai la gara sembrava destinata al segno X, ecco che arriva un’altra, l’ennesima, beffa di una stagione sfortunata per il Real. Terzo dei cinque minuti di recupero: dagli sviluppi di un calcio di punizione si genera un’altra mischia in area di rigore, dalla quale esce più lesto di tutti Antista che ribadisce a porta vuota il gol che vale i primi tre punti di Coppa al San Mauro.

Delusione palpabile tra i pioppesi, consci di aver fatto la gara ma, come spesso è successo in stagione, devono uscire dal campo a mani vuote. Ora settimana di pausa per riflettere su ciò che non è andato: il Real Pioppo tornerà fra due domeniche con la gara interna di campionato contro il Borgo Vecchio.