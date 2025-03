Calcio: Terza Categoria. Tra sogni e rimpianti: inizia il finale di stagione del Real Pioppo

L’annata fino a questo momento è sembrata una montagna russa per i pioppesi

MONREALE, 3 marzo - Settimana di pausa per il calcio di Terza Categoria: il Real Pioppo tornerà a calcare il campo Conca d’Oro domenica 9 marzo, nello scontro contro il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia.

Finora, i pioppesi sono stati protagonisti di un cammino claudicante, vittima di alcuni episodi a sfavore che hanno stravolto una classifica che, a detta di molti appassionati del settore, è fin troppo cattiva con la squadra di Garda.

Quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte: uno score che sta fruttando 15 punti alla formazione gialloverde, esattamente a metà classifica vista la 6a posizione in graduatoria.Sono cinque le lunghezze da limare rispetto alla quinta posizione occupata dal Balestrate: occhio, però, anche al distacco dal secondo posto, che non deve essere superiore ai dieci punti per poter partecipare ai playoff.

Spareggi per i quali il Real Pioppo ha dimostrato di poter essere pronto potenzialmente, ma con tante incertezze dovute ad una costanza mentale che ha subito dei cedimenti nel corso del torneo.

Frattanto nel Trofeo delle Province, come comunicato dalla LND Palermo, è arrivata una squalifica nel girone dei gialloverdi: il San Mauro Castelverde, infatti, ha erroneamente schierato un calciatore squalificato nella gara proprio contro i pioppesi, costringendo il Giudice Sportivo ad infliggere loro una sconfitta a tavolino e l’eliminazione dal girone. Adesso, per il passaggio al prossimo turno sarà una corsa a tre: gli ostacoli del Real saranno Sant’Ernesto e Sporting Borgetto.