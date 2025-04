Calcio: Trofeo Delle Province. Real Pioppo, missione vittoria contro lo Sporting Borgetto

Appuntamento al Conca d’Oro domani alle 15: serve vincere per passare il turno

MONREALE, 5 aprile - Vincere: questo è l’imperativo che mister Garda ha dato ai suoi ragazzi in vista dell’ultima gara del triangolare del Girone B del Trofeo delle Province.

Il Real Pioppo, dopo il pareggio contro il Sant’Ernesto, per passare il taglio deve obbligatoriamente vincere con due reti di scarto contro lo Sporting Borgetto.

Un’impresa ardua, ma che non ha tolto nessuna speranza dagli occhi e dal cuore dei ragazzi gialloverdi, pronti a regalare un pezzo di storia al nuovo sodalizio pioppese.

In palio c’è la qualificazione alle fasi finali del Trofeo delle Province: una final four dove mancherebbero solo pochi passi per laurearsi campione della competizione. Appuntamento alle ore 15 al campo Conca d’Oro di Monreale: la gara sarà diretta dal signor Giovanni Terzo della sezione di Palermo.