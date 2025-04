Calcio: Trofeo delle Province. Real Pioppo esagerato: Sporting Borgetto battuto 9-2 e fase finale conquistata

Una goleada dei gialloverdi li consegna alla final four di Coppa

MONREALE, 6 aprile - Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Il Real Pioppo si porta a casa successo e qualificazione dopo una autentica goleada inferta allo Sporting Borgetto.

In un clima di forte commozione, le due squadre in campo, prima di dare il via alla contesa, hanno voluto ricordare Sara Campanella ed Ilaria Sula, le due ragazze che, nello spazio di pochi giorni, sono state entrambe vittima di femminicidio.

Della sfida, in realtà, ha ben poco da raccontare: il Real ha dominato sin dal primo minuto, forte degli stimoli che la possibilità di agguantare la qualificazione ha donato ai ragazzi di mister Garda.

La gara la sblocca Kumbi: l’esperto attaccante gialloverde ha timbrato due volte il tabellino al 26’ e al 30’ con due conclusioni precise. Al 40’ D’Amico triplica il vantaggio pioppese, portando all’intervallo il Real sul punteggio di 3-0.

Lo Sporting Borgetto molla la presa nel secondo tempo: spazio per divertirsi per i ragazzi di Garda, che spadroneggiano trovando in rapida successione una serie di reti. Prima al 50’ D’Amico sigla la sua doppietta personale, portando il punteggio sul 4-0. Poi è Kumbi che segna il 5-0, aggiudicandosi il pallone da portare a casa a fine serata con la sua tripletta.

Parziale che aumenta ancora col passare dei minuti: la giovane mezzala Stefano Parlato trova il 6-0 all’ora di gioco, mentre è Randazzo a bissare il gol segnato in campionato contro i borgettani al 77’.

Sul 7-0, i gialloverdi lasciano campo agli avversari, che rosicchiano qualcosa ai padroni di casa con le reti tardive di Tola e Pezzino. Nel recupero si scatena Andrea Miceli, che con un uno-due in pochi minuti fissa il punteggio sul finale e definitivo 9-2.

Il risultato sperato è arrivato: adesso il Real Pioppo si giocherà tutto nella parte finale della stagione, con una Final Four che adesso rappresenta un’opportunità tangibile per rendere unica questa annata. In attesa dei sorteggi degli accoppiamenti, il Real Pioppo si concentrerà sul recupero di campionato che si terrà domenica prossima, giorno 13 aprile, contro il Balestrate.