Carambola sulla circonvallazione, tre macchine coinvolte, quattro i feriti

Una mancata precedenza forse alla base dell’incidente. LE FOTO

MONREALE, 20 marzo – Un grave incidente stradale si è verificato stasera lungo la circonvallazione di Monreale, all’altezza della confluenza con via Santa Liberata. Tre le auto protagoniste dell’impatto, quattro le persone coinvolte, delle quali non sono state ancora rese note le generalità.

Secondo una prima ricostruzione, una macchina, una Seat, scendeva lungo la circonvallazione, in direzione Palermo, quando – all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata – un’altra vettura, una Hyundai, si sarebbe immessa proprio sulla circonvallazione, forse non rispettando lo stop e per questo, andando ad urtare la macchina che scendeva. L’autista della macchina che scendeva avrebbe pertanto perso il controllo, andando a finire dalla parte opposta e successivamente scontrandosi con una terza vettura, una Chevrolet che procedeva invece in direzione Monreale, guidata da una donna di mezza età.

Forti i danni alle vetture. Per quanto riguarda le persone, avrebbero riportato delle conseguenze che dai carabinieri di Monreale, intervenuti sul posto, sono state definite serie, anche se – fortunatamente – nessuno sarebbe in pericolo di vita. Due le autoambulanze presenti, per condurre le persone coinvolte al Pronto Soccorso.