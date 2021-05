Monreale, perde il controllo sulla circonvallazione e finisce sul guardrail

Nessuna conseguenza significativa per l’automobilista, danneggiata la macchina

MONREALE, 28 maggio – Si è concluso, fortunatamente, senza conseguenze significative l’incidente automobilistico che si è verificato stasera, poco prima delle 22 lungo la circonvallazione, poco più giù del semaforo di via Venero.

Protagonista un uomo sulla cinquantina, che, mentre procedeva in discesa, in direzione Palermo, per cause che non sono ancora chiare, ha perso autonomamente il controllo della propria autovettura, una Fiat Bravo vecchio modello, andando a sbattere sul guardrail sulla sua destra.

Fortunatamente quasi nulle le conseguenze per lui. L’auto, invece, si è danneggiata a causa dell’impatto. Sul posto i carabinieri della stazione di Monreale, chiamati a regolare la viabilità ed accertare le cause dell’incidente. Presente pure un’autoambulanza che passava e che si è fermata, ma del cui utilizzo, fortunatamente, non c’è stato bisogno.