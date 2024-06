È grave il giovane caduto ieri con la moto lungo la Panoramica

È ricoverato in neurochirurgia in prognosi riservata

PALERMO, 14 giugno – Sembrano purtroppo gravi le condizioni del giovane vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale lungo la Panoramica che collega la Rocca al centro storico di Monreale.

Si tratta di un ragazzo di 20 anni che ieri, intorno alle 18 è caduto con il suo scooter Honda Sh, mentre si dirigeva in direzione del capoluogo. Ha perso il controllo del mezzo nei pressi della curva San Ciro ed è finito contro il guard-rail. E’ riuscito ad arrivare ancora in vita all’ospedale Civico grazie al nuovo servizio organizzato dal 118.

Il giovane è stato ricoverato in neurochirurgia. La prognosi è riservata. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, quelli della polizia municipale per regolare il traffico e per eseguire i rilievi.